Husiler, Tel Aviv'e İHA Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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Husiler, Tel Aviv'e İHA Saldırısı Düzenledi

Husi grubu, Tel Aviv'deki hedeflere İHA ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Operasyon başarıyla tamamlandı.

03.10.2024 17:23
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SANA, 3 Ekim (Xinhua) -- Yemen'deki Husi grubu, sabah erken saatlerde İsrail'in başkenti Tel Aviv'in Yafa bölgesindeki önemli bir hedefe çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husiler tarafından yönetilen El-Mesire TV'ye göre, Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea Perşembe günü yaptığı açıklamada, "İHA'lar düşman tarafından tespit edilmeden ya da düşürülmeden hedefe ulaştığı için operasyon başarıya ulaştı" dedi.

Sözcü, "Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılar durana kadar operasyonlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

İsrail ise iddiaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Husiler, Kasım ayından bu yana Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu göstermek amacıyla Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki "İsrail bağlantılı" gemiler ile İsrail'deki hedeflere füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor.

İsrail'in Beyrut'un güney banliyösünde bir binaya düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından Husiler geçen haftadan bu yana saldırılarını arttırdı.

Kaynak: Xinhua

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