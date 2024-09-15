Husilerden İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
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Husilerden İsrail'e Füze Saldırısı

Husilerden İsrail\'e Füze Saldırısı

Yemen'deki Husilerin İsrail'e düzenlediği füze saldırısı sonrası Netanyahu, 'bedel ödeyecekler' dedi.

15.09.2024 20:52
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Yemen'deki Husilerin İsrail'e füze saldırısı ve Netanyahu'nun "bedelini ödeyecekler" açıklamasının ardından bölgedeki çatışmaların yayılmasından endişe ediliyor.İsrail ile Hamas arasında süren Gazze Savaşı'nın birinci yılının dolmasına haftalar kala bölgede yeni bir gerginlik yaşanıyor.

Yemen'deki Husi milisler Pazar sabahı erken saatlerde İsrail'e balistik bir füze ile saldırı düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füzenin ülkenin merkezinde herhangi bir yerleşimin olmadığı bölgeye düştüğünü bildirdi. Ordı sözcüsü, füzenin büyük olasılıkla düşmeden önce havada parçalanmış olduğunu ifade etti.

Husiler ise fırlattıkları füze ile Tel Aviv yakınlarındaki liman kenti Yafa'da bulunan bir askeri üssü hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin sözcüsü Yahya Sari, fırlatılan füzenin "yeni bir hipersonik balistik silah" olduğunu dile getirdi.

İsrail medyası, sabah saatlerinde füzenin düştüğü bölgede sirenlerin çaldığını ve civarda yaşayan insanların sığınaklara girdiğini aktardı. Bu esnada dokuz kişinin hafif bir iekilde yaralandığı belirtiliyor.

Netanyahu: Ağır bir bedel ödeyecekler

Husilerin füze saldırısı ile ilgili bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Ağır bir bedel ödeyeceklerini bilsinler" ifadelerini kullandı. Kabine toplantısına girmeden önce konuşan Netanyahu, "Bu konuda bazı şeyleri hatırlamaya ihtiyaç duyanlar Hudeyde Limanı'nı ziyaret edebilir" dedi.

İsrail, geçen Temmuz ayında yine Husiler tarafından Tel Aviv'e düzenlenen ve bir İsraillinin ölümüne neden olan dron saldırısının ardından Hudeyde Limanı'na hava saldırısında bulunmuştu. İran tarafından desteklenen Husiler geçen yıl Kasım ayından bu yana Aden Körfezi ile Kızıldeniz'de, İsrail ile ilişkili olduğunu varsaydıkları ticari gemilere saldırılar düzenliyor. Husilerin bu saldırılardaki amacı kendi deyimlerine göre, İsrail ile savaşan Hamas'a destek olmak.

Hamas da gün içinde bir açıklama yaparak, Husilerin füze saldırısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Açıklamada İsrail'in, "Halkımıza karşı Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü acımasız saldırganlık devam ettiği sürece" güvende olmayacağı ifade edildi.

AFP/ ET,MK

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Kaynak: Deutsche Welle

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