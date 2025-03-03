Husilerden İsrail'e Misilleme Uyarısı - Son Dakika
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Husilerden İsrail'e Misilleme Uyarısı

Husilerin lideri El-Husi, Gazze'deki çatışmaların yeniden başlaması durumunda misilleme yapacaklarını belirtti.

03.03.2025 12:43
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ADEN, 3 Mart (Xinhua) -- Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Gazze'deki çatışmaların yeniden başlaması halinde misilleme yapacakları konusunda İsrail'i uyardı.

El-Husi, Yemen'in başkenti Sana'da cumartesi gecesi televizyonda yayımlanan konuşmasında, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına yeniden başlaması durumunda, İsrail topraklarına karşı askeri harekata geçilip, özellikle Tel Aviv'in hedef alınacağını söyledi.

Husi lideri, "Dini, insani ve ahlaki yükümlülüklerimiz doğrultusunda Filistinli kardeşlerimizi ve başta Kassam Tugayları olmak üzere direniş güçlerini desteklemeye kararlıyız" dedi.

El-Husi, İsrail'in askeri operasyonlara yeniden başlaması halinde Husi güçlerinin Gazze'yle dayanışma için birden fazla askeri cephe açmaya hazır olduğunu da belirtti.

Başkent Sana da dahil olmak üzere Yemen'in kuzeyindeki geniş bölgeleri kontrol eden Husi grubu, daha önce de Filistinlilere destek amacıyla Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı olduğunu söylediği gemileri hedef almıştı.

Hamas ve İsrail arasındaki üç aşamalı anlaşmanın 42 günlük ilk aşaması cumartesi günü sona erdi ancak bir sonraki aşama için herhangi bir ilerleme kaydedilmedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Dünya, Yemen, Gazze, Son Dakika

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