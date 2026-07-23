Husilere Kınama: Kızıldeniz Güvenliği Tehlikede - Son Dakika
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Husilere Kınama: Kızıldeniz Güvenliği Tehlikede

23.07.2026 15:11
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Afrika Birliği, Husilerin petrol tankerlerine saldırılarını kınayarak deniz güvenliğinin önemini vurguladı.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Husilerin Kızıldeniz'de ticari petrol tankerlerine yönelik saldırılarını kınadı.

AfB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre Yusuf, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan deniz ablukası ilanının ardından Kızıldeniz'de petrol tankerlerine yaptığı saldırıları kınayarak, bunun bölgesel barış ve güvenlik açısından tehlikeli bir tırmanış olduğunu kaydetti.

Saldırıların uluslararası deniz güvenliğine dünyanın en stratejik deniz yollarından birinin istikrarına ciddi tehdit oluşturduğunu ifade eden Yusuf, AfB'nin Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, Birliğin ülkenin güvenliği, egemenliği ve istikrarına yönelik sarsılmaz desteğini yineledi.

Yusuf, ticari gemilere yönelik saldırılar ile deniz ulaşımının serbestçe yapılmasını engellemeye yönelik her türlü girişimin uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çizdi.

Seyrüsefer özgürlüğü ile ticari taşımacılığın emniyet ve güvenliğine tam olarak saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Yusuf, Kızıldeniz'deki deniz ulaşım yollarının güvenliğinin Afrika açısından hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Yusuf, ticari taşımacılıkta yaşanacak herhangi bir aksamanın küresel tedarik zincirlerini sekteye uğratabileceğini, çok sayıda Afrika ülkesinin ekonomisinin bundan olumsuz etkilenebileceğini vurguladı.

Husilere ticari gemilere yönelik tüm saldırıları derhal durdurma, gerilimi tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınma ve deniz ulaşımını düzenleyen uluslararası hukuka tam olarak uyma çağrısında bulunan Yusuf, AfB'nin gerilimin azaltılması, deniz güvenliğinin korunması ve Kızıldeniz ile Orta Doğu'da kalıcı barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik bölgesel ve uluslararası çabalara desteğini yineledi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Afrika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husilere Kınama: Kızıldeniz Güvenliği Tehlikede - Son Dakika

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