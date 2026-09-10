Husilerin Babulmendeb yakınındaki stratejik Zukar Adası'nı ele geçirdiği öne sürüldü

Yemen medyası, Husilerin Kızıldeniz'de Babulmendeb Boğazı yakınlarında bulunan stratejik Zukar Adası'nı kontrol altına aldığını iddia etti.

Yemen'deki özel haber platformu El-Hudhud, Husilerin Zukar Adası'nı kontrol altına aldığını bildirdi ancak adanın nasıl ele geçirildiğine veya bölgede çatışma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ayrıntı vermedi.

Husiler veya Yemen hükümet güçlerinden söz konusu iddiaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Hudhud'un diğer haberinde de Husilerin Babulmendeb Boğazı yakınlarında bulunan Büyük Haniş ve Küçük Haniş adalarına ulaştığı ileri sürülürken, Husilerden ve hükümet güçlerinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kızıldeniz'de Babulmendeb Boğazı yakınında bulunan Zukar Adası, uluslararası deniz ulaşımının önemli güzergahlarından birinin yakınındaki konumu nedeniyle stratejik değer taşıyor. Ada, bölgedeki deniz trafiğinin yanı sıra askeri ve deniz hareketlerinin izlenmesi açısından da önem arz ediyor.

Ada, daha önce Yemen hükümetine bağlı, Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Tarık Salih'in komuta ettiği "Ulusal Direniş" güçlerinin kontrolündeydi.

Batı Yemen'de çatışmalar yoğunlaşıyor

Zukar Adası'na ilişkin haberler, Yemen'in batısında sahadaki gelişmelerin hızlandığı bir dönemde geldi.

Yemen hükümet güçleri, Husilerin ülkenin batısındaki çeşitli cephelerde gerçekleştirdiği ilerlemelerin ardından, Babulmendeb Boğazı yakınlarındaki Muha kentinin güneyinde bir komuta merkezi oluşturduğunu açıklamıştı.

Sosyal medya kullanıcıları da Husilerin Hudeyde ilinin güneyindeki Hays ve El-Huha ilçelerini kontrol altına almasının ardından çekildiğini öne sürdükleri silahlı grup mensuplarına ait görüntüler paylaştı.

Yemen'deki özel medya kuruluşlarından El-Masdar Online da Husilerin Hays ve El-Huha'yı ele geçirmesinin ardından Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Muha Limanı'na ulaştığını bildirdi.

Anadolu Ajansı, söz konusu haberleri bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı.

Husiler Yemen'in kuzey ve batısındaki çok sayıda ilde, başkent Sana'nın yanı sıra Zamar, Beyda, İbb, Mahvit ve Hudeyde'nin tamamında, Hacce ve Saada'nın büyük bölümünde, ayrıca Taiz, Lahic ve Dali illerinin bazı bölgelerinde kontrolü elinde tutuyor.

Yemen hükümeti ve müttefik güçleri ise geçici başkent Aden ile Mehri, Hadramevt, Şebve ve Ebyen illerinin yanı sıra Lahic, Taiz ve Dali illerinin büyük bölümünü kontrol ediyor.