Yemen ordusu, İran destekli Husilerin ülkenin kuzeyinden güneydeki geçici başkent Aden'e fırlattığı balistik füzenin Zemar kentine düştüğünü belirterek, bu füzelerin ülkenin dört bir yanında sivillerin hayatını tehdit ettiğini bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada, Husilerin füzelerle şehirleri hedef aldığına dikkati çekti.

Nezili, Husilerin kuzeydeki Sada kentinden güneydeki Aden'e fırlattığı balistik füzenin Zemar kentine düştüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Terörist Husi milislerinin fırlattığı balistik füzeler, ayrım gözetmeksizin sivilleri ve sivil hedefleri tehdit ediyor. Husilerin fırlattığı füzeler, ülkenin dört bir yanında sivillerin hayatını tehdit ediyor."

Öte yandan Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Husilerin kuşatma altında tuttuğu Taiz kentine yerleştirdiği keskin nişancıların hedefi olan 6 sivil yaralandı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.