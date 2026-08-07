Husilerin Marib ve Şebve'ye Saldırıları
Husilerin Marib'de mülteci kamplarına ve Şebve'de askerlere saldırısı sonucu can kaybı yaşandı.
Yemen'de İran destekli Husilerin (Ensarullah Hareketi), ülkenin orta kesimindeki Marib kentinde mülteci kampları dahil sivil yerleşim alanlarına saldırılar düzenlediği belirtildi.
Yemen devlet televizyonu SABA'nın haberine göre Husi milisler, Marib kentindeki yerleşim alanlarını ve mülteci kamplarını hedef aldı.
Saldırılarda yaşanan can kaybı ve yaralanmalara dair henüz bilgi verilmedi.
Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybih, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Marib bölgesine bugün düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin yaralandığını belirtmişti.
Şebve'de 2 Yemen askeri hayatını kaybetti
Şebve Savunma Güçlerine bağlı 9. Tugay'ın Facebook hesabından yapılan açıklamada ise Husilerin ülkenin güneyindeki Şebve vilayetine düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.
Saldırıda, 9. Tugay Komutanı Ofis Müdürü Beşşar Muhsin Salih el-Bureyki ve Tugay Maliye Şubesi Başkan Yardımcısı Abdullah Nasir Abdullah el-Avlaki'nin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Yerel kaynaklar ise Yemen askerlerinin Husilerin silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında öldüğü bilgisini verdi.
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