Husumet yüzünden tüfekle vuruldu - Son Dakika
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Husumet yüzünden tüfekle vuruldu

Husumet yüzünden tüfekle vuruldu

İzmir Bayraklı'da H.İ.E. husumetlisi A.K. tarafından tüfekle ağır yaralandı.

11.11.2024 12:07
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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde konuşmak için evinin önüne gittiği husumetlisi A.K. (37) tarafından tüfekle vurulan H.İ.E. (39), ağır yaralandı. H.İ.E.'nin vurulduktan sonra otomobilin arkasına saklanıp, yere düştüğü anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi yakınlarında meydana geldi. H.İ.E. konuşmak için otomobille husumetli olduğu A.K.'nin evine gitti. H.İ.E., A.K.'den dışarıya çıkmasını istedi. A.K. ise evdeki tüfekle dışarıya çıkıp, önce havaya ardından H.İ.E.'ye ateş açtı. Vücuduna saçmalar isabet eden H.İ.E., geldiği otomobilin arkasına saklandı ardından yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. H.İ.E., ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli A.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. H.İ.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, A.K.'nin kapısına giden H.İ.E.'ye tüfekle ateş açtığı, vurulan H.İ.E.'nin otomobilin arkasına saklandıktan sonra yere yığıldığı anlar görülüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Bayraklı, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, İzmir, Suç, Son Dakika

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