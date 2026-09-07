Husumetlilerini darbedip otomobiline sopayla zarar veren 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Husumetlilerini darbedip otomobiline sopayla zarar veren 4 şüpheli tutuklandı

Husumetlilerini darbedip otomobiline sopayla zarar veren 4 şüpheli tutuklandı
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Adana Seyhan'da borç-alacak nedeniyle husumetli oldukları Erkan İ. ve Ahmet A.'yı darbedip otomobillerine sopayla zarar veren 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

ADANA'da 4 şüpheli, sokakta karşılaştıkları husumetlileri Erkan İ. ile Ahmet A.'yı darbedip, otomobillerine de sopalarla zarar verdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

Olay, önceki gün Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan İ. ile Ahmet A., otomobille seyir halindeyken aralarında borç-alacak nedeniyle husumet olduğu öne sürülen Seydi B., Osman B., İbrahim A. ve Cemil P. ile karşılaştı. Şüpheliler, etrafını sardıkları otomobile sopalarla saldırdı. Aracın kaportasına zarar veren şüpheliler, Erkan İ. ile Ahmet A.'yı da darbetti. Çevredekilerin müdahalesiyle olay son ererken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Erkan İ. ile Ahmet A.'nın şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Husumetlilerini darbedip otomobiline sopayla zarar veren 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Husumetlilerini darbedip otomobiline sopayla zarar veren 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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