Hüyük ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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Hüyük ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi düzenlendi

Hüyük ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi düzenlendi

Hüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Eğitime İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu ve Belediye Başkanı Sadık Sefer de katıldı. Öğrencilere trafik kuralları konusunda uyarılar yapıldı ve çikolata ikram edildi.

10.05.2024 16:22
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Hüyük ilçesinde öğrencilere, trafik eğitimi düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerine eğitim verdi.

Eğitime, İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu ve Belediye Başkanı Sadık Sefer de katıldı.

Şenoğlu, öğrencilere Trafik kuralları konusunda anne babalarını uyarmalarını ve sevdiklerinin can güvenliği için çocuklara bilgilendirmelerde bulundu.

Yoldan geçen araçlar durdurularak temsili trafik denetimi yapıldı, çikolata ikram edildi.

Kaynak: AA

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