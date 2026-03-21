Huzur İstanbul: 527 Gözaltı!

21.03.2026 15:04
Ramazan Bayramı'nda yapılan denetimlerde 527 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan arananlar yakalandı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yapılan "Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 295 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 527 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki uygulama dün iki aşamalı yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 saatlerinde 210 noktada 1392 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 saatlerinde 1246 personelle umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında 333 bin 567 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 295 şüphelinin de bulunduğu toplam 527 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 12 ruhsatsız tabanca, tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 295 gram uyuşturucu, 25 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 45 lira ele geçirildi.

Ekiplerce denetlenen 491 umuma açık iş yerinde 22 kişiye işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 36 bin 369 araç ile 1166 motosiklet kontrol edildi.

Denetimlerde, 1584 araç ve motosiklet ile 16 sürücüye işlem yapıldı, 5 araç trafikten men edildi, 1 milyon 248 bin 620 liralık trafik cezası kesildi.

Kaynak: AA

