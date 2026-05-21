Huzur İstanbul Denetimleri: Araması Olan Şüpheli Gözaltına Alındı

İSTANBUL genelinde gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul' denetimlerinde araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı. Kadıköy'deki denetimler sırasında 'Hakaret' suçundan araması bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Kadıköy'de saat 20.00'de başlayan denetimlerde durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrollerinin yanı sıra Genel Bilgi Taraması da (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.

'HAKARET' SUÇUNDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Uygulama kapsamında durdurulan bir taksi sürücüsüne yapılan kimlik kontrolünde, şoför olarak bulunan Z.G.'nin 'Hakaret' suçundan arandığı tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, taksi ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.