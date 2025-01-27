Huzurevi Sakinleri \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

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Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü sakinleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Huzurevi Müdürü Nurettin Kesler eşliğinde oylamaya katılım sağlayan huzurevi sakinleri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'in "Devrilen diktatör", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğraflarını seçen huzurevi sakinleri, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü", "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü", "Spor"da ise Gökhan Balcı'nin "Şükür" karelerine oy verdi.

Kesler, fotoğrafların birbirinden farklı ve etkileyici olduğunu belirterek, "Bugün huzurevi sakinlerimizle birlikte fotoğraflara bakmak bize keyif verdi. Fotoğraflar güzeldi. Emek verenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Huzurevi sakini 78 yaşındaki Aynur Dursun da fotoğraflara keyifle baktığını anlattı.