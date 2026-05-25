Huzurevi Sakinlerinden Bayram Hikayeleri

25.05.2026 21:06
Konya'da huzurevi sakinleri, bayram etkinliğinde çocuklarla bir araya gelerek anılarını paylaştı.

Konya'da huzurevi sakinleri, çocuk ve gençlerle bir araya geldikleri etkinlikte, bayramın manevi atmosferini yaşadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Meliha Ercan Huzurevi'nde düzenlediği "Dedem ve Nenemden Bayram Hikayeleri" adlı programda, huzurevi sakinleri ile çocuk ve gençleri bir araya getirdi.

Kuşaklar arası bağı güçlendirmek ve geleneksel bayram kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu.

Huzurevinde kalanlar, eski bayram hazırlıklarını, unutulmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü, bayram sabahlarının heyecanını ve aile birlikteliğinin önemini anılarıyla anlattı.

Programda genç ve çocuklar büyüklerinin ellerini öperek bayramlaşırken, huzurevi sakinleri de deneyimlerini ve bayram değerlerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun hissedildiği etkinlik, ikramlarla son buldu.

"Büyüklerimizin hatıraları bizim kültürel mirasımızdır"

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların sevgi, saygı ve paylaşma bağlarını kuvvetlendiren çok özel günler olduğunu söyledi.

"Büyüklerimizin hatıraları bizim kültürel mirasımızdır." diyen Topal, "Bayramlar sevginin, saygının, paylaşmanın ve aile bağlarının güçlendiği özel günlerdir. Çocuklarımızın bu değerleri yaşayarak öğrenmesi ve kuşaklar arasında gönül köprüleri kurulması adına bu tür etkinlikleri çok kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Topal, aile bütünlüğünü güçlendiren, milli ve manevi değerleri yaşatan sosyal hizmet çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti
Süper Lig'e yükselen Çorum FK, kentte coşkuyla karşılandı
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi İçlerinde Türkiye de var
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
