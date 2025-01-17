Huzurevi Sakinlerinden Yılın Fotoğrafı Seçimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Huzurevi Sakinlerinden Yılın Fotoğrafı Seçimi

Huzurevi Sakinlerinden Yılın Fotoğrafı Seçimi

Göztepe Huzurevi sakinleri, Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarını değerlendirerek oylama yaptı.

17.01.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Huzurevi sakinleri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Diş işleri" fotoğrafını seçen huzurevi sakinleri, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğraflarını tercih etti.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını beğenen sakinler, AA foto muhabirlerinin çektiği karelerin çok başarılı olduğunu, seçerken zorluk çektiklerini söyledi.

Huzurevi sakinlerinden Sema Şarcı, fotoğrafların çok başarılı olduğunu belirterek, "Fotoğrafları arkadaşlarımla ortak seçtik, ortak kararımız. Anlamlı kareleri seçtik. Bizlerin yaşındaki insanların anlamlı şeyler seçmesi sizler için de çok önemlidir. Fotoğraflar çok güzeldi, bakarken duygulandık." dedi.

Fatma Kantar, fotoğraf oylamasında yer aldıkları ve iz bırakan fotoğrafları görme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, Anadolu Ajansına teşekkür etti. Kantar, "Çok güzel, anlamlı fotoğraflar çekilmiş. İyi ki geldiniz, biz de bu fotoğrafları görebildik." ifadesini kullandı.

Yaşar Şener ve Ferman İnan da fotoğrafları çok başarılı bulduklarını dile getirerek, dünyada yaşanan olayları bu karelerle insanlara aktardığı için Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anadolu Ajansı, Semiha Şakir, Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huzurevi Sakinlerinden Yılın Fotoğrafı Seçimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:35 Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
23:48 Ünlü market zinciri halka arz ediliyor Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
23:24 Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
23:19 CHP’den Rıza Akpolat’a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
22:56 Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti
22:55 İstanbul’da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33’ü hayatını kaybetti İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 17:58:29. #1.13#
SON DAKİKA: Huzurevi Sakinlerinden Yılın Fotoğrafı Seçimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.