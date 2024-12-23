Huzurevinde Nostaljik Konser

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinlerine yönelik konser düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, konserde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün pop müzik korosu Grup Yankı, nostaljik şarkılar seslendirdi.

Konseri, izleyen huzurevindeki 102 yaşlı vatandaş da zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Huzurevi sakinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.