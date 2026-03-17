Huzurevinde Terzilik Yapıyor

17.03.2026 12:29
77 yaşındaki Fetullah Özyürek, Gaziantep Huzurevi'nde terzilik mesleğine devam ediyor.

Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 77 yaşındaki Fetullah Özyürek, terzilik mesleğini huzurevindeki atölyesinde sürdürüyor.

Gaziantep'te çıraklık ve kalfalık süreçlerinin ardından yaklaşık 60 yıl önce kendi iş yerini açan terzi Özyürek, aynı iş yerinde 5 yıl öncesine kadar çalışma hayatını sürdürdü.

5 yıl önce huzurevine yerleşen Öztürk, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri tarafından kendisine tahsis edilen odayı atölyeye çevrildi. Burada gün boyu atölyede zamanını geçiren Özyürek, arkadaşlarının terzilik işlerini de gönüllü olarak yapıyor.

Özyürek, AA muhabirine, mesleğe babasının tavsiyesi üzerine başladığını ve yarım asırdır sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını, huzurevinde bu işe devam etmenin kendisine iyi geldiğini söyledi.

"Mesleğimi çok seviyorum"

Mesleğini çok sevdiğini dile getiren Özyürek, "İlkokula gittiğim zamanlarda terzi ustaların yanında çalışırdım. Babam, babaannem terzi olduğu için benim de bu mesleği yapmamı çok istedi. Tabi o zamanlar terzilik çok popülerdi. Ben de terzilik mesleğini seçtim." dedi.

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yıldır kaldığını ifade eden Özyürek, mesleğini merkezde devam ettirdiğini ve bundan dolayı da huzurlu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burada ütü ve tamirat işleri yapıyorum. Bütün zamanımı atölyede geçiriyorum. Arkadaşlarım arada gelip beni atölyemde ziyaret ediyor. Üretmek güzel. Devletimiz iyi ki böyle bir imkan tanımış. Burada stresimi atıyorum. Buradaki terzilik işlerini de gönüllü olarak yapıyorum. Yeter ki arkadaşlarımın işi görülsün."

Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Özcan Kaymaz ise Özyürek'in hayatını daha mutlu geçirebilmesi için bir oda tahsis ettiklerini ve burayı terzi atölyesine çevirdiklerini anlattı.

Atölyenin diğer yaşlılarca da sıklıkla ziyaret edildiğini belirten Kaymaz, "Fetullah Özyürek, huzurevinde kalan vatandaşların eşyalarını ütülüyor. Onların yırtık, sökük olan elbiselerini onarıyor. Bu anlamda çok olumlu tepkiler almakta. Kendisi aynı zamanda bu anlamda personel eksiğini giderdi. Kişilik olarak çok saygı duyduğumuz ve sevdiğimiz biri. İyi ki amcamız bizimle. " dedi.

Kaynak: AA

