Hz. Muhammed'e hakaret suçlamasıyla tutuklanan şüpheli tahliye edildi - Son Dakika
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Hz. Muhammed'e hakaret suçlamasıyla tutuklanan şüpheli tahliye edildi

Sosyal medyada Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Z.K, avukatının itirazı üzerine tahliye edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 23 Temmuz günü 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanan Z.K'nin avukatı, tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu. Dilekçeyi değerlendiren Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi, şüphelinin üzerine atılı suçun üst sınırı, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesi bulunmaması nedeniyle tahliyesini kararlaştırdı.

09.08.2024 18:48
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Sosyal medyada Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Z.K, avukatının itirazı üzerine tahliye edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 23 Temmuz günü "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanan Z.K'nin avukatı, tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu.

Dilekçeyi değerlendiren Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi, şüphelinin üzerine atılı suçun üst sınırı, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesi bulunmaması nedeniyle tahliyesini kararlaştırdı.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Avcılar Merkez Mahallesi'nde 21 Temmuz'da yapılan bir sokak röportajında Hz. Muhammed'e ve dini değerlere yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edilen şüpheli hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında kimliği belirlenen Z.K. polis ekiplerince gözaltına alınmış ve sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şüphelinin tutuklandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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