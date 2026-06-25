IBAN Mağdurlarına Ceza İndirimi

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, 12. Yargı Paketi'ne AK Parti'nin önergesiyle eklenen IBAN mağdurlarına ceza indirimi yapılmasını öngören düzenlemeye ilişkin, "Düzenleme, yalnızca suça katkısı, banka hesabını veya hesabın kullanılmasına imkan sağlayan bilgi ve araçları vermekle sınırlı kalan kişiler bakımından daha ölçülü bir değerlendirme yapılmasını amaçlamaktadır. Organize dolandırıcılıkla mücadelemizde en küçük bir geri adım söz konusu değildir" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, 12. Yargı Paketi'ne önergeyle eklenen IBAN mağdurlarına ceza indirimi yapılmasını öngören düzenlemeye ilişkin Adalet Komisyonu'nda açıklama yaptı.

Yüksel, teknolojik gelişmeler ve dijital bankacılık sistemlerinin hayatı kolaylaştırırken suç örgütleri tarafından da yeni dolandırıcılık yöntemlerinin geliştirildiğini belirterek "Teknolojik gelişmeler ve dijital bankacılık sistemleri hayatımızı kolaylaştırırken suç örgütleri de bu imkanları kullanarak yeni dolandırıcılık yöntemleri geliştirmektedir. Özellikle sosyal medya ve dijital platformlarda 'hesabını kirala, IBAN'ını paylaş, komisyon kazan' gibi vaatlerle vatandaşlarımızın banka hesapları suç gelirlerinin aktarılmasında kullanılabilmektedir" dedi.

Yüksel, "Bu yöntemlerden en fazla etkilenen kesimlerin başında gençlerimiz gelmektedir. Kolay kazanç vaadi veya hukuki sonuçların yeterince öngörülememesi nedeniyle bazı gençlerimiz banka hesaplarını suç örgütlerinin kullanımına açabilmekte, bunun sonucunda eğitim ve meslek hayatlarını etkileyebilen ağır hukuki sonuçlarla karşılaşabilmektedir. Birçok aile, çocuklarının böyle bir organizasyonun parçası haline geldiğini ancak soruşturma başladığında öğrenmektedir" diye konuştu.

Yüksel, birçok ülkede suç örgütünü kuran ve yöneten kişiler ile hesabını kullandıran kişilerin aynı kategoride değerlendirilmediğini vurgulayarak, "Kusur ve orantılılık ilkesi gereği herkes suça yaptığı katkı ve kastı ölçüsünde sorumlu tutulmaktadır. Düzenlemenin temel amacı da bu anlayışı hayata geçirmektir" dedi.

"ELBETTE KİMSE 'BEN BİLMİYORDUM' DİYEREK SORUMLULUKTAN TAMAMEN KURTULAMAZ"

Yüksel, "Elbette hiç kimsenin 'Ben bilmiyordum' diyerek sorumluluktan tamamen kurtulması söz konusu değildir. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz; ancak hukuk devleti aynı zamanda kişinin kastını, kusurunu ve suça sağladığı katkının niteliğini de gözetmek zorundadır" diyerek düzenlemenin dolandırıcılık suçunu planlayan ve organize eden kişiler için herhangi bir değişiklik getirmediğini ileri sürdü.

Hazırlanan düzenlemeyle dolandırıcılık suçunu planlayan, organize eden, yöneten, vatandaşları aldatan veya suçtan esas menfaati sağlayan kişiler hakkında mevcut cezai yaptırımların aynen uygulanmaya devam edeceğine dikkati çeken Yüksel, "Organize dolandırıcılıkla mücadelemizde en küçük bir geri adım söz konusu değildir" dedi.

Düzenlemenin kapsamına ilişkin bilgi veren Yüksel, şunları söyledi:

"Düzenleme, yalnızca suça katkısı, banka hesabını veya hesabın kullanılmasına imkan sağlayan bilgi ve araçları vermekle sınırlı kalan kişiler bakımından daha ölçülü bir değerlendirme yapılmasını amaçlamaktadır. Çünkü ceza hukukunun temel ilkelerinden biri, herkesin işlediği fiil ve kusuru oranında sorumlu tutulmasıdır. Mevcut uygulamada özellikle asıl faillere ulaşılamayan bazı dosyalarda hesabını kullandıran kişiler de asli fail olarak sorumlu tutulabilmekte ve mağdur sayısına bağlı olarak oldukça yüksek hapis cezalarıyla karşılaşabilmektedir. Yapılması planlanan düzenleme ile dolandırıcılık suçuna katkısı, yalnızca banka hesabını veya hesap kullanılmasını sağlayan bilgi ve araçları vermekle sınırlı kalan kişiler yönünden verilecek cezanın yarı oranında indirilmesi öngörülmektedir. Bu düzenleme, yeni bir suç ihdas etmemekte herhangi bir fiili suç olmaktan çıkarmamakta ve dolandırıcılık suçunun faillerine cezasızlık getirmemektedir. Aksine, suça sağlanan katkının niteliğini esas alan daha dengeli bir ceza politikası ortaya koymaktadır."

"MAĞDURUN ZARARININ KARŞILANMASINI TEŞVİK EDEN MEKANİZMALAR GENİŞLETİLECEK"

Yüksel, düzenlemenin mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayacağını ifade ederek "Suçun planlanmasında, yönetilmesinde, mağdurların aldatılmasında veya suç gelirlerinin paylaşılmasında rol alan kişiler bakımından mevcut hükümler aynen uygulanmaya devam edecektir. Düzenlemenin bir diğer önemli sonucu da gerçek mağdurların zararlarının giderilmesine katkı sağlayacak olmasıdır. Böylece mağdurun zararının karşılanmasını teşvik eden mekanizmaların daha da genişletilmesi mümkün olacaktır. Hem mağdurun zararı daha kolay giderilecek hem de ceza adaletinin amaçlarına daha uygun sonuçlara ulaşılacaktır. Bir kez daha ifade etmek isterim ki hazırlanan düzenleme, suç örgütleriyle mücadeleden taviz veren bir yaklaşımın değil, hukuk devletinin temel ilkelerini esas alan dengeli bir ceza politikasının ürünüdür" diye kaydetti.