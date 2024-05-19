İBB Başkanı İmamoğlu, 19 Mayıs kutlamalarına İsmail Hakkı Durusu Vapuru ile katıldı - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, 19 Mayıs kutlamalarına İsmail Hakkı Durusu Vapuru ile katıldı

İBB Başkanı İmamoğlu, 19 Mayıs kutlamalarına İsmail Hakkı Durusu Vapuru ile katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Maltepe'de gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsmail Hakkı Durusu Vapuru ile etkinliğe katıldı. İmamoğlu, konuşmasında 19 Mayıs'ın milletçe esarete karşı başkaldırma günü olduğunu vurguladı ve gençlerin Türkiye'yi özgürlükler ülkesi haline getirmek için mücadele etmeleri gerektiğini belirtti.

19.05.2024 23:17
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Maltepe'de gerçekleştirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orhangazi Şehir Parkı'ndaki etkinliğe Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nun kaptanının adını taşıyan ve Şehir Hatları tarafından restore edilen İsmail Hakkı Durusu Vapuru ile geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan İmamoğlu, 19 Mayıs'ın milletçe esarete karşı başkaldırma günü olduğunu söyledi.

19 Mayıs'ın özgürlüğe tutkunun en güçlü simgesi olduğunu belirten İmamoğlu, "19 Mayıs 1919'da Samsun Limanı'na, rotası tam bağımsızlık olan bir gemi yanaştı. O gemideki özgürlük yolcularının lideri kaç yaşındaydı biliyor musunuz? 38 yaşındaki Mustafa Kemal'di. Mustafa Kemal, Anadolu'ya kurtuluş mücadelesinin ateşini yakmaya gidiyordu. O ateş bize, hepimize milletçe bağımsızlığımızı kazandırdı. O ateş bize, en büyük kazanımımızı, Cumhuriyet'i kazandırdı." diye konuştu.

Atatürk'ün en karanlık zamanlarda, gençlerden aldığı güçle yola çıktığını dile getiren İmamoğlu, gençlerin de her dönemde onun bıraktığı emanete sahip çıktığını kaydetti.

Bugünkü gençlerin en önemli görevinin Türkiye'yi özgürlükler ülkesi haline getirmek olduğunu belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hedefe ulaşmanın tek bir yolu var. Cumhuriyet'e ve demokrasiye, laikliğe ve hukuk devletine sahip çıkacağız. Başka yolu yok. Türkiye Cumhuriyeti, 19 Mayıs 1919 günü başlayıp, sonsuzluğa uzanan bir özgürlük ve bağımsızlık öyküsüdür. Tüm dünyaya örnek olan bu öykünün gerçek kahramanları, sizlersiniz. Hepiniz, benim gözümde geleceğin kahramanlarısınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin öyküsünü, bugüne kadar gençler yazdı. Bundan sonra da gençler yazacak. Sizler, 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.' diyen Atatürk'ün evlatlarısınız. Şartlar ne olursa olsun, sonuna kadar mücadele edersiniz. Oturup bekleyenin değil, yola koyulanın, hedefe ulaştığını en iyi siz bilirsiniz."

Program, İmamoğlu'nun konuşmasının ardından şarkıcı Edis'in verdiği konserle devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu, 19 Mayıs kutlamalarına İsmail Hakkı Durusu Vapuru ile katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu, 19 Mayıs kutlamalarına İsmail Hakkı Durusu Vapuru ile katıldı - Son Dakika
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