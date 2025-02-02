İBB, 2.500 Yeni Taksi Plakası için İhaleye Çıkıyor - Son Dakika
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İBB, 2.500 Yeni Taksi Plakası için İhaleye Çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' kapsamında 2.500 yeni taksi plakasının ilk etabında 150 plaka için ihale düzenleyecek. İhale, 18 Şubat 2025'te gerçekleştirilecek.

02.02.2025 12:15  Güncelleme: 13:12
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" kapsamında hizmet verecek 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında 150 taksi plakası için ihaleye çıkıyor.  Belediye Meclisi'nin 12 Eylül 2024 tarihinde aldığı karar doğrultusunda 18 Şubat'ta gerçekleştirilecek ihale kapsamında, her bir plaka 29 yıl süreyle gerçek kişilere işletme hakkı tanıyacak.

İstanbul'da toplu taşımanın önemli unsurlarından taksilerle ilgili düzenlemeler, uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Yaklaşık 4 yıllık bir mücadeleden sonra belediye meclisinde alınan kararla yeni taksilerin yolu açılmıştı. Bu çerçevede yeni taksiler için ilk ihale, 18 Şubat 2025 tarihinde saat 10.00'da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek. Son teklif verme süresi ise 17 Şubat 2025 saat 12: 00 olarak belirlendi. Katılım, kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek. İBB, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olacak.

İhaleye katılım şartları

Konuya ilişkin İBB'den verilen bilgiye göre, ihaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen evrakları tamamlayarak başvurularını belirtilen süre içinde teslim etmeleri gerekiyor. Başvuru yapacaklardan İstanbul'da ikamet ettiğini gösterir ikametgah belgesi, geçerli sürücü belgesi, adli sicil kaydı, geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz isteniyor.

İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabilecek, her katılımcı yalnızca bir plaka hakkı alabilecek. İhale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek. Başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğü'ne elden teslim edilecek, telgraf, faks veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

29 yılla sınırlı olacak

Yeni plakaların hizmete girmesiyle birlikte, İstanbul'daki taksi hizmetlerinde daha fazla seçenek sunulması hedefleniyor. Önceki dönemlerde verilen taksi plakalarının süresiz kullanım hakkı bulunurken, bu yeni plakaların kullanım hakkı 29 yılla sınırlı olacak.

Yeni taksiler, İstanbulluların verdiği oylarla belirlenen yeni tasarımla yollarda olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB, 2.500 Yeni Taksi Plakası için İhaleye Çıkıyor - Son Dakika

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