İBB açıkladı: 2026\'nın ilk 6 ayında İstanbul\'un kıyı ve plajlarından 5 bin 291 ton atık temizlendi

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), deniz sınırları dahilinde yaklaşık 515 kilometrelik kıyı şeridinde 49 adet mobil temizlik ekibi ile yürüttüğü temizlik kapsamında geçen yıl toplam 8 bin 725 ton, 2026'nın ilk 6 ayında ise toplam yaklaşık 5 bin 291 ton plaj ve kıyı atığının temizlendiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un plaj ve kıyı şeritlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İBB'den yapılan açıklamada, İBB iştirak şirketlerinden İSTAÇ'ın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2025 yılında plajlardan 2 bin 572 ton, yosun atığı olarak 3 bin 861 ton, kıyı şeridinden ise 2 bin 292 ton olmak üzere toplam 8 bin 725 ton atığın plaj ve kıyılardan temizlendi belirtildi. 2026'nın ilk 6 ayında ise 3 bin 58 ton yosun atığı, bin 175 ton plaj atığı, bin 57 ton kıyı şeridi atığı plaj ve kıyılardan temizlendi.

PLAJ TEMİZLİK FAALİYETLERİ 12 AY BOYUNCA DEVAM EDİYOR

İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, temizlik ve düzeltme çalışmalarıyla sezona hazır hale getirilen ve vatandaşların kullanımına sunulan yaklaşık 4 milyon metrekare plaj alanınında temizlik faaliyetleri sezon boyunca ve sezon sonrasında da sürdürülüyor. Ayrıca 12 ay boyunca plaj temizlik faaliyetleri devam ediyor.

83 FARKLI NOKTADA KAMERA SİSTEMİ

Kıyı ve plaj bölgelerinde İBB'nin mobil ekipleri tarafından toplanan atıkların içindeki ambalaj atıklarının da yerinde ayrıştırılarak lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edilerek atıkların ekonomiye geri kazandırıldığının belirtildiği açıklamada kirliliğe erken müdahale edebilmek amacıyla 83 farklı noktaya kamera sistemi yerleştirildiği aktarıldı. Bu sayede bu bölgelerde biriken atıkların dağılmasına zaman tanımadan ekipler ve tekneler yönlendirilip temizlik çalışması yapıldığı belirtildi.

İBB, toplumda çevre bilincini uyandırmak, denizleri korumak ve muhafaza etmek, denize atılan her atığın canlılara zarar verdiğini ve insanların çevre konusundaki hassasiyetine dikkat çekmeyi amacıyla da çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda birçok meydanda denizden çıkarılan atıklar sergilenerek anketler yapılıyor; kurumsal firmalar, STK'lar ve öğrencilerin katılımıyla çevre temizlik etkinlikleri düzenlenerek, halkımızda çevre bilincini geliştirmek hedefleniyor.

6 AYDA 550 TON DENİZ YÜZEYİ ATIĞI TOPLANDI

İBB ayrıca deniz yüzeyi temizliği çalışmaları da yürütüyor. 13 adet tekne ile 5 milyon m²'lik deniz yüzeyi alanında yürütülen çalışmalarda, 2025 yılında 1.033 tona tekabül eden 8.614,5 metreküplük atık, 2026'nın ilk 6 ayında ise 550 ton ağırlığında 4.586,6 metreküp atık deniz yüzeyinden temizlendi.