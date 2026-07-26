İBB açıkladı: 2026'nın ilk 6 ayında İstanbul'un kıyı ve plajlarından 5 bin 291 ton atık temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB açıkladı: 2026'nın ilk 6 ayında İstanbul'un kıyı ve plajlarından 5 bin 291 ton atık temizlendi

İBB açıkladı: 2026\'nın ilk 6 ayında İstanbul\'un kıyı ve plajlarından 5 bin 291 ton atık temizlendi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 49 mobil ekiple yürüttüğü temizlik çalışmalarında 2025 yılında 8.725 ton, 2026'nın ilk 6 ayında ise 5.291 ton plaj ve kıyı atığını topladı. Ayrıca 83 noktada kamera sistemiyle kirliliğe erken müdahale ediliyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), deniz sınırları dahilinde yaklaşık 515 kilometrelik kıyı şeridinde 49 adet mobil temizlik ekibi ile yürüttüğü temizlik kapsamında geçen yıl toplam 8 bin 725 ton, 2026'nın ilk 6 ayında ise toplam yaklaşık 5 bin 291 ton plaj ve kıyı atığının temizlendiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un plaj ve kıyı şeritlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İBB'den yapılan açıklamada, İBB iştirak şirketlerinden İSTAÇ'ın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2025 yılında plajlardan 2 bin 572 ton, yosun atığı olarak 3 bin 861 ton, kıyı şeridinden ise 2 bin 292 ton olmak üzere toplam 8 bin 725 ton atığın plaj ve kıyılardan temizlendi belirtildi. 2026'nın ilk 6 ayında ise 3 bin 58 ton yosun atığı, bin 175 ton plaj atığı, bin 57 ton kıyı şeridi atığı plaj ve kıyılardan temizlendi.

PLAJ TEMİZLİK FAALİYETLERİ 12 AY BOYUNCA DEVAM EDİYOR

İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, temizlik ve düzeltme çalışmalarıyla sezona hazır hale getirilen ve vatandaşların kullanımına sunulan yaklaşık 4 milyon metrekare plaj alanınında temizlik faaliyetleri sezon boyunca ve sezon sonrasında da sürdürülüyor. Ayrıca 12 ay boyunca plaj temizlik faaliyetleri devam ediyor.

83 FARKLI NOKTADA KAMERA SİSTEMİ

Kıyı ve plaj bölgelerinde İBB'nin mobil ekipleri tarafından toplanan atıkların içindeki ambalaj atıklarının da yerinde ayrıştırılarak lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edilerek atıkların ekonomiye geri kazandırıldığının belirtildiği açıklamada kirliliğe erken müdahale edebilmek amacıyla 83 farklı noktaya kamera sistemi yerleştirildiği aktarıldı. Bu sayede bu bölgelerde biriken atıkların dağılmasına zaman tanımadan ekipler ve tekneler yönlendirilip temizlik çalışması yapıldığı belirtildi.

İBB, toplumda çevre bilincini uyandırmak, denizleri korumak ve muhafaza etmek, denize atılan her atığın canlılara zarar verdiğini ve insanların çevre konusundaki hassasiyetine dikkat çekmeyi amacıyla da çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda birçok meydanda denizden çıkarılan atıklar sergilenerek anketler yapılıyor; kurumsal firmalar, STK'lar ve öğrencilerin katılımıyla çevre temizlik etkinlikleri düzenlenerek, halkımızda çevre bilincini geliştirmek hedefleniyor.

6 AYDA 550 TON DENİZ YÜZEYİ ATIĞI TOPLANDI

İBB ayrıca deniz yüzeyi temizliği çalışmaları da yürütüyor. 13 adet tekne ile 5 milyon m²'lik deniz yüzeyi alanında yürütülen çalışmalarda, 2025 yılında 1.033 tona tekabül eden 8.614,5 metreküplük atık, 2026'nın ilk 6 ayında ise 550 ton ağırlığında 4.586,6 metreküp atık deniz yüzeyinden temizlendi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Turizm, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB açıkladı: 2026'nın ilk 6 ayında İstanbul'un kıyı ve plajlarından 5 bin 291 ton atık temizlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

14:36
Prensese bak sen Fotoğraf İspanya’yı ayağa kaldırdı
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı
14:35
Funda Arar’dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
13:39
Pakistan duyurdu ABD ve İran’dan dikkat çeken ateşkes adımı
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı
13:16
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
12:53
e-Devlet’e giren herkes bunu kontrol etsin Adınıza şirket kaydı çıkabilir
e-Devlet'e giren herkes bunu kontrol etsin! Adınıza şirket kaydı çıkabilir
11:31
Antalya’da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 14:55:26. #7.12#
SON DAKİKA: İBB açıkladı: 2026'nın ilk 6 ayında İstanbul'un kıyı ve plajlarından 5 bin 291 ton atık temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.