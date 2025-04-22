İBB, 23 Nisan Kutlamalarını Şehrin Dört Bir Yanına Yaydı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Hayalden Geleceğe Çocukların Türkiyesi" temasıyla 19 Nisan Cumartesi günü Saraçhane Parkı'nda başlattığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını, şehrin dört bir yanına yayılan etkinliklerle sürdürüyor. Kutlamalar, 23 Nisan Salı günü düzenlenecek etkinliklerle doruğa ulaşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Hayalden Geleceğe Çocukların Türkiyesi" temasıyla 19 Nisan Cumartesi günü Saraçhane Parkı'nda başlattığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını, şehrin dört bir yanına yayılan etkinliklerle sürdürüyor. Kutlamalar, 23 Nisan Salı günü düzenlenecek etkinliklerle doruğa ulaşacak. Çocuklar için tiyatro oyunları, konserler, atölyeler ve kültürel etkinlikler başta olmak üzere çok sayıda programın düzenleneceği kutlamalarda Saraçhane Parkı, Artİstanbul Feshane, Çubuklu Silolar ve Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu başlıca etkinlik alanları olacak.

23 Nisan'da Miniatürk ve Dijital Deneyim Merkezi ziyaretçilere ücretsiz hizmet verecek. Kemerburgaz Kent Ormanı başta olmak üzere çeşitli açık alanlarda da çocuklara özel şenlikler gerçekleştirilecek.

İstanbullulara bayram coşkusunu doyasıya yaşatmayı hedefleyen İBB, tüm milli ve dini bayramlarda olduğu gibi 23 Nisan'da da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşımı ücretsiz olarak sunacak.