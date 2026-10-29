İBB, 29 Ekim'de beklenen sağanak ve fırtınaya karşı 7.316 personelle sahada bekliyor - Son Dakika
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İBB, 29 Ekim'de beklenen sağanak ve fırtınaya karşı 7.316 personelle sahada bekliyor

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İBB, 29 Ekim\'de beklenen sağanak ve fırtınaya karşı 7.316 personelle sahada bekliyor
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İBB, 29 Ekim'de beklenen kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı 7.316 personel ile 2.296 araç ve iş makinesiyle kent genelinde teyakkuzda. İstanbul'da gün içinde yer yer sağanak geçişleri, önümüzdeki 7 gün boyunca da aralıklı yağışlar ve 13-16 derece aralığında sıcaklık bekleniyor.

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kuvvetli sağanak yağış ve fırtına ihtimaline karşı 7.316 personel, 2.296 araç ve iş makinesiyle kent genelinde teyakkuzda. İstanbul'da gün içerisinde yer yer sağanak yağış geçişlerinin yaşanabileceği, önümüzdeki 7 gün boyunca da aralıklarla yağış görülebileceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı tüm ilgili birimleriyle görev başında. İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda, İBB ekipleri yağış ve fırtınaya karşı 7.316 personel, 2.296 araç ve iş makinesiyle hazır şekilde sahada bekliyor.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İtfaiye, İSKİ, Yol Yapım, Bakım ve Onarım, Çevre Koruma ve Kontrol/İSTAÇ, Zabıta, Park ve Bahçeler, Ulaşım, İETT, Metro İstanbul, Şehir Hatları, İGDAŞ, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ile Destek Hizmetleri birimleri olası olumsuzluklara karşı görev başında bulunuyor.

GÜN İÇİNDE SAĞANAK YAĞIŞ GEÇİŞLERİ BEKLENİYOR

İstanbul, güne 16 derece hava sıcaklığı, çok bulutlu gökyüzü ve yerel sağanak yağışlarla başladı. Yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde etkili olması, sonra hafifleyerek etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN BOYUNCA ARALIKLI YAĞIŞLAR SÜRECEK

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemler, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili oluyor. Önümüzdeki 7 gün boyunca hava sıcaklıklarının 13-16 derece aralığında, mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, İstanbul genelinde aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: ANKA
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