İBB, Amatör Spor Kulüplerine Ekipman Desteği Sağladı - Son Dakika
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İBB, Amatör Spor Kulüplerine Ekipman Desteği Sağladı

İBB, Amatör Spor Kulüplerine Ekipman Desteği Sağladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), amatör spor kulüplerine ekipman desteği sağladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, spor kulüplerinin imkanlarının sıkıntılı olduğunu belirterek, desteklerinin devam edeceğini söyledi. İmamoğlu, İstanbul'un spor kenti olmasının çocuk ve gençlere ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Ayrıca, İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacağını ve spor politikası oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

23.08.2024 18:17
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), amatör spor kulüplerine ekipman desteğinde bulundu.

Sultangazi Cebeci Spor Kompleksi'ndeki etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her yıl spor kulüpleriyle olabildiğince güçlerini paylaştıklarını söyledi.

Spor kulüplerinin imkan anlamında ne kadar sıkıntılı olduğunu bildiklerini dile getiren İmamoğlu, "Onlara katkı sunma gayretinde oluyoruz ve buna devam edeceğiz." dedi.

İmamoğlu, İstanbul'un çok önemli bir spor kenti olmasının Türkiye'nin her noktasındaki çocuk ve gençlere ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Sporu çok seviyoruz. Sporun başta çocuk ve gençlerimizin zihinsel gelişimlerine ne kadar katkı sunduğunu bilerek, onların hayat boyu spor yapabilmelerine en üst seviyede katkı sunabilmeyi çok önemsiyoruz." diye konuştu

İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan İmamoğlu, "Amacımız, aynı zamanda olimpiyat oyunlarında ve paralimpik oyunlarda şehrimizi ve ülkemizi dünyada en üst sıralara taşıma konusunda bir spor politikası oluşturmaktır." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, amatör sporların ve spor kulüplerinin güçlenmesine katkı sunup, İstanbul'un sporda elde ettiği başarıların artırılmasını hedeflediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"2024'te futbolda 950, diğer branşlarda ise 400 olmak üzere toplam 1350 amatör spor kulübüne ekipman desteği sağlayacağız. Bu yıl yaklaşık 61 milyon lira değerinde ekipman dağıtacağız. Böylece göreve başladığımızdan bu yana amatör kulüplerimize verdiğimiz destek 130 milyon liranın üzerine çıkacak. Bu yıl 20 branşta, 45 farklı kalemde 215 bin 350 adet ekipman dağıtımı yapacağız."

İmamoğlu'ndan iş isteyen engelli, korumalar tarafından uzaklaştırıldı

Ekrem İmamoğlu, konuşmasının ardından amatör spor kulüplerinin sporcularıyla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Bu sırada İmamoğlu ile görüşmek isteyen Ercan Sümer, korumalar tarafından zorla uzaklaştırılarak salonun arka tarafına götürüldü. İmamoğlu'nun programını tamamlayarak ayrılması sonrası Sümer, görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Sümer, ağlayarak, "Ben engelliyim. İş isteyecektim, korumalar bana vurdu. İş istiyorum Başkanımdan, başka bir şey istemiyorum. Başkanım seni çok seviyorum, bana bir iş, ne olursun Allah aşkına... İşsizim." dedi.

Kaynak: AA

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