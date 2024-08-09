İBB Arnavutköy\'de Hafriyat Kamyonlarına Denetim Yaptı

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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü, Zabıta ve Jandarma ekipleri tarafından Arnavutköy'de yapılan denetimlerde, hafriyat kamyonlarının kurallara uygunluğu kontrol edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü, Zabıta ve Jandarma ekipleri tarafından Arnavutköy Germe mevkiinde hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde kamyonların ve şoförlerin, Taşıma İzin Belgesi ve Taşıma Kabul Belgesi ile Araç Takip Sistemleri kontrol edildi. Belgesi eksik olan ya da kurallara uymayan sürücü ve kamyon sahiplerine idari para ceza kesildi.

"BELGE KONTROLÜ YAPIYORUZ"

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ayşen Erdinçler, "Bugün burada İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Çevre Koruma Müdürlüğü olarak hafriyatın çok yoğun olduğu bölgelerde hafriyatla ilgili denetimler yapıyoruz. Denetimlerimizi de hem İBB zabıta hem emniyet güçlerimiz hem de ilçe zabıtalarımızla müşterek yapıyoruz. Buradaki amaç nedir? Hafriyat taşımacılığının daha nizami bir şekilde yapılması dolayısıyla hafriyat taşıyan araçlarda belge kontrolü yapıyoruz" dedi.

BELGESİ OLMAYANLARA 116 BİN LİRALIK CEZA

Hafriyat taşıma izin belgesi, hafriyat taşıma kabul belgelerin denetlendiğini söyleyen Erdinçler, "Eğer kamyonlarda bu belgelerden bir tanesi ya da ikisi de yoksa her biri için ayrı ayrı yasal işlem uygulanıyor. Ayrıca izin belgesi yoksa kamyonun üstündeki yükün, teslim aldığı şantiyeye geri boşaltılması sağlanıyor. Ondan sonra boş olarak gitmesine izin veriliyor. Araç takip sistemleri bizim için çok önemli. Her kamyonda araç takip cihazı var. Bu cihazın aktifliğini de kontrol ediyoruz. Çünkü bu cihaz sayesinde kamyonun nereye gittiğini, damperini nerede kaldırdığı gibi her şeyini gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi hafriyat taşımacılığının daha düzenli yapılması için gerçekleştirilen denetimler. Şu an sadece belge kontrolü yapıyoruz. Eğer belge yoksa kamyon sahibine 116 bin liralık cezai yaptırım uygulanıyor" ifadelerini kullandı.