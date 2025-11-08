İBB, Atatürk'ü Anma Etkinlikleriyle 10 Kasım'ı Kutlayacak - Son Dakika
İBB, Atatürk'ü Anma Etkinlikleriyle 10 Kasım'ı Kutlayacak

08.11.2025 15:22
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için 10 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Mevlid programları, tiyatro gösterimleri ve özel menülerle şehir genelinde vatandaşlar bir araya gelecek. Ayrıca, ulaşımda Atatürk temalı uygulamalar ve kitapçı indirimleri de yer alacak.

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete uğurlanışının 87. yılında kent genelinde düzenleyeceği çok yönlü programlarla anacak. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı ve İBB Başkanlığı döneminde de gelenek haline getirdiği "Atatürk ve Kurucu Kahramanlar için Mevlid Programı", İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılımıyla Dolmabahçe'de Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nde düzenlenecek. Programın ardından cami avlusunda vatandaşlara lokma ikramı yapılacak.

İBB, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete uğurlanışının 87. yılında kent genelinde düzenleyeceği çok yönlü programlarla anacak.

"Şehir Tiyatroları'ndan çocuklara özel gösterim"

İBB Şehir Tiyatroları, 10 Kasım'a özel olarak "Merhaba Çocuk" adlı oyununu sahneleyecek. Oyun, Atatürk'ün değerlerini, Cumhuriyet'in kazanımlarını ve özgürlük bilincini çocuklara aktarmayı amaçlayan özel bir tiyatro deneyimi sunacak.

"Kent lokantalarında Ata'nın sevdiği menü"

İstanbul'un dört bir yanındaki Kent Lokantaları, geleneksel hale gelen 10 Kasım menüsüyle vatandaşları ağırlayacak. Atatürk'ün en sevdiği yemeklerden oluşan "kuru fasulye, pilav ve hoşaf" menüsü, bu yıl da tüm Kent Lokantalarında ikram edilecek.

"Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde Mevlid ve lokma dağıtımı"

Dolmabahçe Beyoğlu'ndaki Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nde 10 Kasım günü 12.55–13.30 saatleri arasında mevlid programı düzenlenecek. Program kapsamında katılımcılara lokma ikramı yapılacak.

"İstanbul kitapçılarında Atatürk temalı kitaplarda indirim"

Kültür A.Ş. tarafından işletilen İstanbul Kitapçısı, 10–16 Kasım tarihleri arasında seçili Atatürk temalı kitaplarda yüzde 20 indirim uygulayacak. Atatürk'ün düşünce dünyasını ve Cumhuriyet'in değerlerini yeniden hatırlatmayı amaçlayan kampanya, kent genelindeki tüm İstanbul Kitapçısı şubelerinde geçerli olacak.

"İETT'den anlamlı anma uygulamaları"

İETT, 10 Kasım'da kent genelinde özel uygulamalara imza atacak. Metrobüs ve otobüslerde "10 Kasım ve Atatürk'ü Anma" temalı giydirmeler yapılacak, nostaljik tramvaylarda gün boyunca Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalınacak. Ayrıca dijital tabelalarda günün anlamına uygun mesajlar yayınlanacak.

"Metro İstanbul'dan anma töreni ve anons uygulamaları"

Metro İstanbul, M8 Bostancı–Parseller Hattı Kozyatağı İstasyonu'nda yer alan sanatçı Murat Daşkın'ın "Cumhuriyetin Gözleri" adlı eserinin bulunduğu alanı bu yıl da anma alanına dönüştürdü. 10 Kasım sabahı saat 09.05'te Metro İstanbul yönetimi, çalışanları ve yolcuların katılımıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı töreni gerçekleştirilecek. Gün boyunca tüm metro istasyonlarında 10 Kasım'a özel anonslar yapılacak.

"Şehir Hatları'ndan denizde anma programı"

Şehir Hatları A.Ş., gemi ve iskelelerde bayrak asımı yapacak. Vapur müzisyenleri, gün boyunca Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirecek. Böylece yolcular, deniz yolculuklarını Atatürk'e saygı dolu bir atmosferde gerçekleştirecek.

"Ağaç ve peyzaj A.Ş'den sergi ve fotoğraf alanları"

Ağaç ve Peyzaj A.Ş., 10 Kasım'a özel etkinliklerle Atatürk'ün anısını yaşatacak. Alibeyköy, Sarıyer ve Ataşehir Bahçe Marketlerde Atatürk görseliyle oluşturulan fotoğraf alanları, ziyaretçilere hatıra kareleri sunacak.

"Halkla İlişkiler Dairesi'nden katılımcı anma etkinlikleri"

Mobil ve Yerinde Bilgilendirme Şefliği, vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek özel etkinlikler düzenleyecek. Pendik Meydanı, Güngören Kale Center AVM önü ve Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda Atatürk portresi etrafında yapraklar ve el işi kağıtlarla süslenmiş anma alanları oluşturulacak.Beşiktaş Çözüm Noktası'nda 10 Kasım saat 17.30'da başlayacak etkinlikte vatandaşlar, Atatürk anısına mum hazırlayacak. 18.30'da hazırlanan mumlar Atatürk portresi önüne bırakılarak yakılacak. Alanda ayrıca vatandaşların duygu ve düşüncelerini paylaşabilecekleri bir anı defteri de yer alacak.

Kaynak: ANKA

