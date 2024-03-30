İBB Başkan adayı Kurum, partisinin Güngören mitinginde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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İBB Başkan adayı Kurum, partisinin Güngören mitinginde konuştu Açıklaması

İBB Başkan adayı Kurum, partisinin Güngören mitinginde konuştu Açıklaması

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, İBB yönetiminin İstanbul'da eser üretmediğini ve vaatlerini yerine getirmediğini belirtti. Kurum, sandık gününün hesap günü olduğunu vurgulayarak, İstanbul'un geleceğine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

30.03.2024 17:10
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür. İşte o gün, 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek." dedi.

Murat Kurum, partisinin Güngören Millet Bahçesi'nde düzenlediği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, mevcut İBB yönetiminin İstanbul'da eser üretmediğini söyledi.

Deprem sorununun algı ve reklam belediyeciliğiyle, trafik sorununun ise "engelleniyoruz siyaseti" ile çözülemeyeceğini kaydeden Kurum, "Bu milleti kandırdılar, aldattılar hala da aldatmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Kurum, İBB yönetiminin 2019 yılında verdikleri vaatleri yerine getirmediğini belirterek, "Biz, deprem bölgesinde kardeşlerimiz için sağlam ve huzurlu yuvalar yaparken bunlar kendi ikballeri için balya balya para kuleleri yaptılar. Devlete, millete mal beyanı açıkladılar. Sonra da bir baktık 1,5 milyar liralık yeni mallar ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinde İstanbul'un kaynaklarını kent için kullanacaklarına dikkati çeken Kurum, bu milletin kendini unutanlara, kaybolan yılların hesabını sandıkta yarın soracağını vurguladı.

"Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür. İşte o gün, 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek." diyen Kurum, İstanbul'un 5 yıldır unutulduğunun altını çizdi.

Murat Kurum, "Yarın sandığa gittiğinizde bir tarafta deprem çilesi bitsin, İstanbul'un bütün konutları sağlam ve güvenli hale gelsin.' diyenler olacak. Diğer tarafta verdiği vaatleri hatırlamayanlar olacak. O yüzden gelin yarın hep birlikte İstanbul'un geleceğine sahip çıkalım." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Murat Kurum, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkan adayı Kurum, partisinin Güngören mitinginde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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