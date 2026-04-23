İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ilkokul öğrencisi Zeynep Mira Örs'e devretti.
Aslan, Saraçhane İBB Başkanlık Binası'ndaki makamında yapılan bayram kutlamalarında Sultangazi Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini ağırladı.
Öğrencilerle sohbet eden Aslan, koltuğunu 4'üncü sınıf öğrencisi Örs'e devretti.
Ziyarete katılan öğrenciler, programda günün anlam ve önemine ilişkin duygu ile düşüncelerini paylaştı.
Son Dakika › Güncel › İBB Başkan Vekili, Makamını Öğrenciye Devretti - Son Dakika
