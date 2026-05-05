İbb Başkan Vekili Nuri Aslan: "2019'dan Beri 36 Okul Spor Salonu Tamamladık. 9 Okul Spor Salonumuzun Yapımına Devam Ediyoruz"

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Ataşehir'de bulunan Piri Reis İlköğretim Okulu'na yapılan spor salonu açılışında konuştu. Aslan, "Ekrem Başkanımızın göreve geldiği 2019 yılından bu yana 36 okul spor salonunu tamamladık. Şu anda 9 okul spor salonumuzun yapımına devam ediyoruz. Çocuklarımız burada güçlenecek kendine güvenecek arkadaşlık kuracak paylaşmayı, birlikte başarmayı öğrenecek" dedi.

İBB spor tesisi yapımının mümkün olmadığı yerlerde yaşayan İstanbulluların da spor hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabilmeleri için okul bahçelerine spor salonu yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ataşehir İlkokulu bahçesine yapılan spor salonu törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir başta olmak üzere; Ataşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Güneş, İBB bürokratları, Piri Reis İlkokulu öğrencileri, ilçedeki spor kulüpleri temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını İBB Başkanvekili Nuri Aslan yaptı. Aslan, konuşmasına İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Ataşehir'in seçilmiş belediye başkanı Onursal Adıgüzel'in selamlarını ileterek başladı. Aslan, "İkisi de bugün burada olmalıydı, bu açılışı birlikte yapmalıydık. Ancak o günlerin geleceğini de çok iyi biliyorum. Nereden mi biliyorum? Çünkü biz bu kentin, bu ülkenin çocuklarını çok seviyoruz. İşte böyle bir sevginin karşısında kimse duramaz. Biz her koşulda çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmaya devam ederiz" dedi.

Aslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti; birçok alanda çok büyük atılımların altına imza atmıştır. Bana bunlardan en önemlileri hangisidir diye sorarsanız; eğitimi mutlaka başta sayarım. Cumhuriyet ile büyük bir eğitim seferberliği başlamıştır. Okuma yazma oranı hızla artmış, eğitim yurdun en ücra köşelerine yayılmış, eğitimde fırsat eşitliği yaratılmıştır. Ben de bunun bir örneğiyim. Devletimizin okullarında okudum, devletimizin okul sıralarında eğitim aldım. Bugün de Ekrem Başkanımıza yedieminlik yapıyorum. Bunu sağlayan Cumhuriyettir. Cumhuriyet'in fırsat eşitliği sayesinde tüm çocuklarımız iyi şartlarda eğitim alsın, hayallerine kavuşsun diye çalışıyoruz."

"Kendi çocuklarım için ne istiyorsam, bu ülkenin tüm çocukları için de aynısını istiyorum"

Ben bir babayım. Hayattaki en büyük dileğim çocuklarımın iyi olması. Kendi çocuklarım için ne istiyorsam, bu ülkenin tüm çocukları için de aynısını istiyorum. Onları korumak, kollamak ve aynı zamanda hayata güçlü bir şekilde hazırlamak zorundayız. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sağlıklı ve güvenli alanlarla buluşturmak zorundayız. İşte tam da bu yüzden spor salonları inşa ediyoruz, şehrimize yaşam alanları kazandırıyoruz.

"2019'dan beri 36 okul spor salonu tamamladık. 9 okul spor salonumuzun yapımına devam ediyoruz"

Bugün açılışını yaptığımız bu tesis de işte bu anlayışımızın bir ürünü. Toplam 80 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçirdiğimiz salonumuzu, 517 metrekarelik spor alanı, eğitmen odası, iki adet soyunma odası, erkek, kız ve engelli vatandaşlarımız için ayrı ayrı planlanmış alanları, görevli odası, mekanik ve elektrik altyapısı ve spor malzemeleri odasıyla modern ve nitelikli bir yaşam alanı olarak tasarladık. Ekrem Başkanımızın göreve geldiği 2019 yılından bu yana 36 okul spor salonunu tamamladık. Şu anda 9 okul spor salonumuzun yapımına devam ediyoruz. Çocuklarımız burada güçlenecek. Kendine güvenecek. Arkadaşlık kuracak. Paylaşmayı, birlikte başarmayı öğrenecek.

"Bu salon güzelliklere vesile olsun, dayanışma büyüsün, başarı hikayeleri yazılsın"

Evlatlarınızı gönül rahatlığıyla emanet edebileceğiniz bir alanı hep birlikte kurduk. Onların sağlıklı, güvenli ve umut dolu bir geleceğe yürüyebilmesi için biz her zaman yanınızda olacağız. Bu salon güzelliklere vesile olsun, dayanışma büyüsün, başarı hikayeleri yazılsın. ve en önemlisi; buradan yetişen evlatlarımız, ülkemizin aydınlık yarınlarını omuzlarında taşısın! Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni spor salonumuz; Ataşehir Piri Reis İlkokulu'muza hayırlı, uğurlu olsun. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

"İmamoğlu ve Adıgüzel milletin taleplerine kulak verdikleri için bedel ödüyorlar"

Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş de kısa bir konuşma yaptı. Güneş, "Bu salon çocuklarınızın hayaller kurduğu, emek verdiği kendini geliştirdiği bir yaşam olması açısından çok önemlidir. Piri Reis İlkoklu Spor Salonu açılışı sadece değil aynı zamanda sağlıklı, öz güvenli, güçlü bir neslin gelişmesini önemli bir adımdır. Bugünü bu kürsüde konuşurken hissediyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu aramızda değil. Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel aramızda değil. Onlar, milletin taleplerine kulak verdikleri için bu bedeli ödüyorlar. İnanıyorum ki başkanlarımız özgürlüklerine kavuşacaktır"

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilmesiyle spor salonu resmen açılmış oldu.