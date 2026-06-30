İbb Başkan Vekili Nuri Aslan'dan Silivri Belediyesi'ne Ziyaret - Son Dakika
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İbb Başkan Vekili Nuri Aslan'dan Silivri Belediyesi'ne Ziyaret

30.06.2026 17:43  Güncelleme: 18:28
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İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Silivri Belediyesi Başkan Vekili Yalçın Ekici ve meclis üyeleriyle bir araya gelerek ilçenin ihtiyaçları ve kurumlar arası iş birliğini değerlendirdi.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Silivri Belediyesi Başkan Vekili Yalçın Ekici ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, Silivri'de devam eden çalışmalar, ilçenin öncelikli ihtiyaçları ve İBB ile Silivri Belediyesi arasındaki iş birliği ele alındı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Silivri Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici ve belediye meclis üyeleriyle görüştü. Karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada, Silivri'nin mevcut ihtiyaçları ve geleceğe yönelik öncelikleri değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin, ilçeye sunulan hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi. Ayrıca altyapıdan sosyal hizmetlere, çevre düzenlemelerinden kent yaşamının iyileştirilmesine kadar birçok alanda ortak çalışma anlayışının sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Başkan Vekili Ekici, ziyaretleri dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'a teşekkür ederken, Silivri'ye yönelik çalışmalara verilen destekten duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İbb Başkan Vekili Nuri Aslan'dan Silivri Belediyesi'ne Ziyaret - Son Dakika

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