İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kar Yağışı Açıklaması - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kar Yağışı Açıklaması

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle İl'de herhangi bir ciddi aksama olmadığını duyurdu. İmamoğlu, vatandaşları zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

12.02.2025 10:27  Güncelleme: 11:46
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle son durumu paylaştı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB'nin sorumluluk alanlarından herhangi ciddi bir aksama olmadığını belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle son durumu paylaştı. İmamoğlu, İBB'nin sorumluluk alanlarında ciddi bir aksama olmadığını, İstanbulluların zorunlu olmadıkça şahsi araçları ile trafiğe çıkmamalarını istedi. İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Özellikle İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğin aksamaması için ekiplerimiz sabah saatlerine kadar çalıştı. Yağış bugün şehrin iç kesimlerinde etkisini göstererek devam edecek. Sorumluluk alanlarımızda herhangi ciddi bir aksama mevcut değil.

11.916 personel 3375 araçla devamlı sahadayız, solüsyon çalışmaları gerekli noktalarda devam ediyor, evsiz vatandaşlarımız için barınma, beslenme ve bakım desteği veriyoruz, dün geceden beri 626 vatandaşımızı misafir ediyoruz. 520 noktada da sokak hayvanları için mama dağıtımı yapıyoruz.

Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmayınız, toplu taşımayı tercih ediniz. Sıcaklığın düşmesi sebebiyle yer yer buzlanma görülüyor, kış lastiği olmayan araçların kesinlikle trafiğe çıkmaması gerekli."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kar Yağışı Açıklaması - Son Dakika

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