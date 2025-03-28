İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Gözaltına Alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ile Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir gözaltına alındı. Mahkeme, gözaltındakiler hakkında tutuklama kararı verdi.

28.03.2025 12:47  Güncelleme: 13:39
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma kapsamında dün gece yarısı gözaltına alınan, cezaevinde bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan öğle saatlerinde emniyetten adliyeye geldi. Ayrıca 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında avukatıyla birlikte gittiği emniyette gözaltına alınan Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Pehlivan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'TCK 282 ve 5549 sayılı kanun' açılan soruşturmada gözaltı kararı verildi. Gece yarısı gözaltına alınıp emniyete götürülen Mehmet Pehlivan öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Pehlivan, savcılık ifadesi için ilgili bölüme geçti.

Ebru Özdemir adliyeye sevk edildi

Aynı saatlerde, 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında avukatıyla birlikte gittiği emniyette gözaltına alınan Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir de adliyeye sevk edildi.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, 'Kent Uzlaşısı' operasyonu kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında "silahlı terör örgütüne yardım" suçu kapsamında "kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu" iddiasıyla tutuklanma kararı vermişti. Aynı mahkeme  Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, '"terör örgütünün siyasal alan sorumlusu" olduğu iddia edilen Azad Barış ve Barış'la bağlantılı olduğu ileri sürülen Hunav Altun hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama emri çıkartmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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