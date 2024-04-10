İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ramazan Bayramı'nı kutladı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

10.04.2024 10:54  Güncelleme: 11:05
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, paylaştığı videoyla Ramazan Bayramı'nı kutladı. İmamoğlu, "Ramazan ayında birbirimizi hissettik ve insanlarımıza iyi davranmayı, bir eksiğimizi kapatmayı, komşularımıza selam vermeyi kendimize prensip edindik. Bu duygular sadece Ramazan ayına sığmasın, bütün yıl boyu, bütün yaşam boyu devam etsin. Tabii İstanbul'umuzdaki hemşehrilerimizle bir 5 yılı geçirmek bu Ramazan'da en büyük duamız oldu" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Bayramı kutlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Birliğimizin, beraberliğimizin daim olduğu, dayanışmamızın güçlendiği, savaşların ve çatışmaların olmadığı, darda olanların derman bulduğu, tüm evlerde bereketli sofraların kurulduğu bayramlar olsun hep. Bayramımızın en güzel duygularla geçmesini, güzel ülkemizin en ücra köyünden güzel İstanbulu'muza kadar her noktasında iyiliklerle, dostlukla, muhabbetle hissedilmesini diliyorum. Ramazan ayı bitti, Ramazan ayında birbirimizi hissettik ve insanlarımıza iyi davranmayı, bir eksiğimizi kapatmayı, komşularımıza selam vermeyi kendimize prensip edindik. Bu duygular sadece Ramazan ayına sığmasın, bütün yıl boyu, bütün yaşam boyu devam etsin. Tabii İstanbul'umuzdaki hemşehrilerimizle bir 5 yılı geçirmek bu Ramazan'da en büyük duamız oldu. Bu bayramın da bize müjdelediği şey, o güzel duyguların sadece İstanbul'umuza değil, Türkiye'mizin her yerinde yerel yönetimler üzerinden insanlarını mutlu eden, demokrasiyle, huzurla, eşitlikle, adaletle ama aynı zamanda kalkınmayla...

"DÜNYADAKİ BÜTÜN ZALİMLERİN ZULMÜ BİTSİN"

Çocuklarını mutlu eden, gençlerini mutlu kılan, geleceğe umutla bakmasını sağlayan, anneleri, hanımefendileri, beyefendileri, emeklileri çok güzel bir geleceğe hazırlama ve onlara destek olma noktasında güzel adımlar atan bütün belediyelerle dolu olsun. Elbette ki bütün belediyelerimizin çok başarılı olmasını diliyorum. Ülkemizin geleceği için buna çok ihtiyacımız var. Ülkemizdeki bu güzellikler, bu demokrasi ve eşitliğin, huzurun sadece ülkemize değil, bütün İslam alemine çok iyi geleceğini biliyorum. Ramazan Bayramı'mızı bu vesileyle kutlarken bütün İslam aleminin de Ramazan ayı kutlu olsun, bütün insanlığa iyi gelsin. İnsanlık demişken dünyadaki bütün zalimlerin zulmü bitsin. Başta Filistin olmak üzere dünyadaki bütün savaşlar, insan kıyan kötü davranışlar ve kötü müdahaleler sona ersin. Hepinizi sevgiyle saygıyla kucaklıyorum."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ramazan Bayramı\'nı kutladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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