Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı. C blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi. Polis ekiplerinin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda partilinin bekleyişi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İBB Başkanı İmamoğlu İfadesi İçin Adliyeye Gitti - Son Dakika
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