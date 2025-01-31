İBB Başkanı İmamoğlu İfadesi İçin Adliyeye Gitti

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun, hakkında açılan iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek için İstanbu Adalet Sarayı'na gelmesi beklenirken, partililer adliye önünde geldi. Çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı. C blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi. Polis ekiplerinin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda partilinin bekleyişi sürüyor.