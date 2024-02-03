İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbullulara 61 Bin Araç Kapasiteli Otopark Hizmeti Sunduk

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "4,5 yılda 61 bin araç kapasiteli otoparkları İstanbulluların hizmetine açtık." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Piyalepaşa Camii Önü Zemin Altı Otopark ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nin açılış töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

İmamoğlu, buradaki konuşmasında, projenin yapım aşamasında kendilerine destek olan ve açılış davetlerine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a teşekkür ederek İstanbul'a yeni bir otopark kazdırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Göreve geldiklerinde İSPARK'ın 95 binlik araç kapasitesi olduğunu belirten İmamoğlu, "4,5 yılda 61 bin araç kapasiteli otoparkları İstanbulluların hizmetine açtık. Farkımız sadece iş üretmek değil, aynı zamanda vatandaşların taleplerine, oradaki insanların sürece dair isteklerine dönük özenli davranmak ve kaliteli iş üretme becerisi." diye konuştu.

"İnsana saygı, şehre özen" sloganıyla 2019'da yola çıktıklarını ifade eden İmamoğlu, "İşte tam da o saygıyı ve özeni, yaptığımız her işte görürsünüz. Düzenlediğimiz meydanlarda görürsünüz. İBB tarihinde ilk kez açılan kreşlerde görürsünüz. Rekor sayıda restore edip, tarihten bugüne gelen eserleri şehrimize kazandırmadaki yoğun çabalarımızda görürsünüz." şeklinde konuştu.

Deprem ve kentsel dönüşüm konularının özen ve işbirliği isteyen meseleler olduğunu kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu süreci başka türlü meselelerin, başka türlü zeminlerin malzemesi haline getirdiğimizde, on binlerce canımızı yitirdiğimiz acı travmalara, acı depremlere dönüşür. 'Allah gecinden versin' demenin dışında bir dua edemiyoruz. İnşallah depremin gecikmesi, bizlerin bu işbirliği ortamını sağlamasıyla, göreceksiniz İstanbul çok hızlı bir biçimde, bugüne kadar yapılanlarla 70-80 yılda dönüşecek bir kentin dönüşme hızını, 15-20 yıla kadar düşürebilecek bir sürece evrilebiliriz."

İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız ile CHP Belediye Başkan adayı Güney'i sahneye davet ederek, "Bu fotoğraf önemli, bu çok kıymetli bir fotoğraf." dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Belediye başkanlığı dediğimiz makam kime ait biliyor musunuz? Size ait. Milletimize ait. Burada ben de değerli belediye başkanı arkadaşım da vatandaşa ait olan bir mevkii emanet olarak alıyoruz. En iyi şekilde o görevi yerine getirme gayreti içinde oluyoruz. Avcılar Belediye Başkanımız, Sarıyer Belediye Başkanımız da bizimle. Mühim olan şu, demokrasideki şu görüntüyü vermek ve sağlamak."

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise yaptığı konuşmada, "Elbette ki insan esastır. İnsana hizmet esastır. İnsanların en iyisi, en hayırlısı, insanlara hizmet edendir. Anlayışımız budur. Şehirlerin de insanlar gibi zamanla ihtiyaçları değişir. Bu bölgenin insanı olarak, burada bu otoparkın, bu meydanın düzenlenmesi çok önemliydi. Geçmişten bugüne bir projeydi. Değerli Başkan'a, geçmiş dönemdeki bu projenin hazırlanmasında emeği olan merhum Kadir Topbaş Başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yıldız'ın ardından konuşan Güney de Beyoğlu'nda doğup büyüdüklerini kaydederek, seçilerek göreve geldiği takdirde Beyoğlu'nun tüm ihtiyaçlarında vatandaşların yanında yer alacaklarını söyledi.