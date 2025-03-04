(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV "Bilirkişi Davası"nda beraat ve tahliye kararının ardından, "Halkın haber alma hakkını savunmak; hukuku, şeffaflığı savunmak hiç suç değildir, haktır" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gazetecilik suç değildir. Halkın haber alma hakkını savunmak; hukuku, şeffaflığı savunmak hiç suç değildir, haktır. Herkes bu hakkını sonuna kadar savunacak. Bu süreçte onurlu duruş sergileyen herkese teşekkürler. Geçmiş olsun Halk TV" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Halk TV'ye Destek - Son Dakika
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