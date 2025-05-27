İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Tutuklamalara Sert Tepki

(İSTANBUL)-Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonuna ilişkin olarak yaptığı açıklamada,"Sırf benimle çalıştı diye insanlara zulmediyorsunuz. Onurlu, görevini layıkıyla yapan, kamuda çalışmanın bilincine sahip, devletine ve milletine bağlı pırıl pırıl insanları zorla evlerinden alıyor, uyduruk gerekçelerle tutukluyorsunuz. Anneleri serbest bırakın, çocukların ahını daha fazla almayın."dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 4. dalga operasyonunda KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi tutuklanmış, 21 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yapılan tutuklamalara tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun cumurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere ye verildi:

"Sırf benimle çalıştı diye insanlara zulmediyorsunuz. Onurlu, görevini layıkıyla yapan, kamuda çalışmanın bilincine sahip, devletine ve milletine bağlı pırıl pırıl insanları zorla evlerinden alıyor, uyduruk gerekçelerle tutukluyorsunuz. Çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan, hakkında halihazırda adli kontrol kararı olan bir anneye bile sırf benimle çalışıyor diye işkence yapıyorsunuz. Evladının doğum gününde annesini tutukluyor, çocuğu tek başına bırakıyorsunuz. 5 dakikalık ifade için tekrar tekrar gözaltına alıyor, günlerce hücrede tutuyorsunuz, suç bulamayınca uyduruyorsunuz, gerekçe bulmak için uğraşmıyorsunuz bile. Böylesi bir gaddarlığı, böylesi bir kötülüğü ülkemiz hiçbir dönem yaşamadı. Anneleri serbest bırakın, çocukların ahını daha fazla almayın. Arşı titreten bu zulmünüzün hesabını iki dünyada veremeyeceksiniz."