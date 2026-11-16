İBB Başkanvekili Aslan, Alibeyköy Pazarı\'nda tezgahların ateş pahası olduğunu söyledi

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Eyüpsultan Belediye Başkanvekili Cafer Parlak ile birlikte Alibeyköy Semt Pazarı'nı ziyaret etti.

Pazar alanını gezen Aslan ve Parlak, alışveriş yapan yurttaşlarla ve pazar esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

"TEZGAHLAR ATEŞ PAHASI, HALKIMIZ ZORDA"

Ziyarete ilişkin sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Aslan, "Tezgahlar ateş pahası, halkımız zorda. İBB olarak tüm desteğimizle, elimizden geldiğince her zaman yanınızdayız. Esnafımızın kazancı, komşularımızın sofrası bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.