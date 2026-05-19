İBB Başkanvekili Aslan: Gençlik varsa umut var

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Maltepe Kenan Onuk Stadyumu'nda düzenlen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında konuştu. Silivri'de tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sözünü anımsatan Aslan, "Ekrem Başkanımız bu mücadele yoluna çıkarken kollarını sıvayıp ne demişti: 'Gençliğimiz var' Gençliğimiz var. İşte burada. Gençler; iyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi gençlerimiz var. Gençlik varsa, umut her zaman vardır! Gençlik burada, umut burada! 19 Mayıs 1919'un 107. yıl dönümünde, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Hepinizi sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Maltepe'de gündüz; marşlar, gençlik gösterileri, bayraklarla renklenen alanlar ve yıllardır özlenen stadyum kutlama ritüelleriyle, akşam da konserlerle bayram ruhuna yakışır bir coşkuyla kutluyor. Bu kapsamda Maltepe Kenan Onuk Stadyumu'nda düzenlen kutlamalara İBB Başkanvekili Nuri Aslan da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, kortej yürüyüşüyle devam etti. Daha sonra İBB Başkanvekili Nuri Aslan, kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Büyük adımın 107. yıl dönümün Ekrem İmamoğlu'nun haksız ve hukuksuzca Silivri'de tutsak olduğunu söyleyen Aslan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, milletimizin kaderini değiştiren o büyük adımın tam 107. yıl dönümünde beraberiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Ne yazık ki bugün, gençleri çok seven, her zaman gençlerin yanında olan, İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu yanımızda değil. Haksızca, hukuksuzca Silivri'de tutsak. Ama kalbi, aklı, fikri, inancı tam şu an bu meydanda, bizimle beraber. Gençler hepinize Ekrem Başkanımızın selamlarını, sevgilerini getirdim! Aydınlık günlerimiz için verdiğiniz mücadeleyi adı gibi biliyor ve sizleri çok seviyor."

"ATATÜRK, O GÜN SAMSUN'A ATTIĞI O ADIMLA UMUDU ÖRGÜTLEDİ"

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı o ilk adımın, Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıcının yıl dönümündeyiz. Milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini, asla teslim olmayacağını tüm dünyaya ilan ettiği gündeyiz! Verilen mücadelenin büyüklüğünü anlamak için o günün şartlarını gözünüzün önüne getirin... Bir yanda işgal altında bir başkent, işgal altında bir İstanbul... Dağıtılmış bir ordu… Savaşlardan, hastalıklardan, yoksulluktan yorgun ve bitap düşmüş bir halk… ve diğer yanda, zifiri karanlığın içinde sönmeyen bir ateş. İstanbul'dan yola çıkan o genç subayın, Mustafa Kemal'in gözlerinde çağlayan bağımsızlık kararlılığı! Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o gün Samsun'a attığı o adımla umudu örgütledi! O adımı; binler, yüz binler, milyonlar takip etti. Milli mücadelemiz bütün Anadolu'da büyüdü ve Cumhuriyet ile taçlandı zaferimiz.

"19 MAYIS, KÜLLERİMİZDEN DOĞDUĞUMUZ GÜNDÜR"

Bu yüzden 19 Mayıs; imkansızlıklar ortasında tüm gücümüzle yeniden ayağa kalkışımızın adıdır. Şartlar ne olursa olsun pes etmemenin, hangi koşulda olursa olsun mücadeleden vazgeçmemenin adıdır! 19 Mayıs, küllerimizden doğduğumuz gündür! Gençler, Atamız biliyordu: Bizim en büyük gücümüz; düşünen, üreten, sorgulayan, vicdan sahibi gençlerimiz olacak. İşte bu yüzden tarihimizin bu en önemli gününü sizlere armağan etti. Bizler de işte tam da bu yüzden, Ekrem Başkanımızın vizyonuyla İstanbul'u yeniden gençlerin kenti yaptık. Açtığımız öğrenci yurtlarıyla, Spor salonlarıyla, Gençlerle dolup taşan çağdaş kütüphanelerimizle, Eğitime omuz veren nakdi desteklerimizle, teknoloji atölyelerimiz ve kurslarımızla, istihdam ve staj olanaklarımızla her an yanınızdayız.

"GENÇLİK CESARETTİR! İNANDIĞIN DOĞRULAR İÇİN MÜCADELE ETME CESARETİDİR"

Gençler, İstanbul sizindir, bu kent gençliğindir ve, gençlik sadece bir yaş diliminde olmak değildir. Gençlik cesarettir. İnandığın doğrular için mücadele etme cesaretidir. Haksızlığa karşı susmamaktır, pes etmemektir, daha güzel bir ülke hayal edebilmektir. Tıpkı 19 Mayıs 1919'da bir milletin bütün umutlarıyla Anadolu'ya ayak basan genç Mustafa Kemal'in yaptığı gibi... Tıpkı dün, adaletsizliğin karşısında tek yürek olup Saraçhane meydanında demokrasiye sahip çıkan gençler gibi! Tıpkı bugün, umutlu bir ülke için canla başla çalıştıkları için Silivri'de tutsak edilen o yiğitler gibi.

"GENÇLİK BURADA, UMUT BURADA"

Ekrem Başkanımız bu mücadele yoluna çıkarken kollarını sıvayıp ne demişti: 'Gençliğimiz var!' Gençliğimiz var. İşte burada. Gençler; iyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi gençlerimiz var! Gençlik varsa, umut her zaman vardır. Gençlik burada, umut burada! 19 Mayıs 1919'un 107. yıl dönümünde, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Hepinizi sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun"

"TÜRK BAYRAKLI KULE PERFORMANSI COŞKUYU KATLAYARAK ARTTIRDI"

Açılış konuşmasının ardından tören Enstitü İstanbul İSMEK öğrencilerinin Halk Oyunları Gösterisiyle devam etti. Daha sora sahne performanslarına geçildi. Bu sırada 140 genç sporcunun oluşturduğu kuleye İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun sesi yayınlandı. Kulenin tamamlanmasıyla Türk Bayrakları dalgalandı. Tribünleri dolduran vatandaşlar, bu performansı büyük bir coşkuyla karşıladı.