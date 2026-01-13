Boğaziçi'nde Kaçak Yapılaşmaya Yönelik Müdahale Sürüyor... Bebek'te Bir Yapıdaki Kaçak Eklentiler Daha Yıkıldı - Son Dakika
Boğaziçi'nde Kaçak Yapılaşmaya Yönelik Müdahale Sürüyor... Bebek'te Bir Yapıdaki Kaçak Eklentiler Daha Yıkıldı

13.01.2026 16:10  Güncelleme: 17:28
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bebek'te bulunan bir yapının cadde cephesindeki aykırı bölümlerini yıkarak Boğaziçi Koruma Sit Alanı'ndaki mevzuata aykırı yapılaşmayla mücadeleye devam ediyor. Yargı sürecinin tamamlanmasının ardından İBB ekipleri tarafından yapılan yıkım işlemiyle ilgili açıklama yapıldı.

(İSTANBUL) - Dün Bebek Otel'deki eklentilerin yıkımını gerçekleştiren İBB ekipleri bugün de yine Bebek'te Boğaziçi Koruma Sit Alanı'nda yer alan bir yapıya ilişkin tespit edilen aykırılıklar hakkında yasal süreci tamamladı. Mahkeme sürecinin sonuçlanmasının ardından encümen kararı doğrultusunda, yapının cadde cephesinde, 22 ve 23 parsellerde yer alan aykırı bölümler İBB ekipleri tarafından yıkıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Boğaziçi Koruma Sit Alanı'nda yer alan yapılara yönelik denetim, inceleme ve uygulamalarını mevzuat çerçevesinde sürdürüyor. Bu kapsamda, Beşiktaş ilçesi Bebek Mahallesi'nde bulunan bir yapıya ilişkin yürütülen yasal süreç daha tamamlandı ve encümen kararı doğrultusunda, yapının cadde cephesinde, 22 ve 23 parsellerde yer alan aykırı bölümler İBB ekipleri tarafından yıkıldı. konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirme şöyle:

"İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekiplerince, Beşiktaş ilçesi Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi No: 52-54 adresinde bulunan, 143 ada 22 ve 23 parsel sayılı taşınmazlarda denetimler gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilerek ilgili yasal işlemler başlatıldı.

Yargı süreci nedeniyle uygulama ertelendi

Tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak encümen yıkım kararı doğrultusunda yapı, 04.09.2025 tarihinde yıkım programına alındı. Ancak açılan davalar kapsamında idare mahkemeleri tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararları nedeniyle yıkım işlemi gerçekleştirilemedi. İBB Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan itirazlar neticesinde yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı ve yargı süreci sonuçlandı.

Aykırı kısımlar mevzuat kapsamında kaldırıldı

Yargı sürecinin tamamlanmasının ardından söz konusu yapı, 13.01.2026 tarihinde yeniden yıkım programına alındı. Encümen yıkım kararına istinaden, yapının Boğaziçi Koruma Sit Alanı içerisinde, cadde cephesinde ve 22 ile 23 parsellerde yer alan aykırı bölümleri İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekiplerince mevzuat kapsamında kaldırıldı.

İBB, Boğaziçi'nin doğal, tarihi ve kültürel dokusunun korunması amacıyla Boğaziçi Koruma Sit Alanı'nda mevzuata aykırı yapılaşmaya karşı denetim, izleme ve uygulama çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürmeye devam edecek."

Kaynak: ANKA

