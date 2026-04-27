İbb Bölgesel İstihdam Ofisi, İş Arayanlar ve İş Verenleri Arnavutköy'de Buluşturacak

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), iş arayanlarla işverenleri bir araya getirdiği kariyer fuarlarına bir yenisini daha ekliyor. Arnavutköy'de gerçekleştirilecek Kariyer Fuarı kapsamında yaklaşık 20 firma, 40 pozisyon için 150'nin üzerinde iş gücü talebiyle iş arayanlarla buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisleri'nin bu yılki üçüncü fuarı, İBB Arnavutköy Bölgesel İstihdam Ofisi koordinasyonu ile Arnavutköy'de düzenlenecek. İş arayanlarla işverenleri doğrudan bir araya getiren Kariyer Fuarı ile bölgedeki iş arayan vatandaşların özel sektör firmalarıyla buluşması sağlanacak, istihdama erişim kolaylaştırılarak yerel iş gücüne yeni fırsatlar sunulacak.

Arnavutköy İlçe Kariyer Fuarı, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü 10.00-16.00 saatleri arasında Arnavutköy Kültür Spor Eğitim ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek.

Şimdiye dek yaklaşık 290 bin kişinin iş bulmasına aracılık sağlayan Bölgesel İstihdam Ofisleri, İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan 34 ofis ile iş arayan İstanbulluların işsizlik sorununa çözüm üretmeye devam ediyor. Bölgesel İstihdam Ofisleri'nin Arnavutköy Kariyer Fuarı'na, özel sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 20 farklı firma katılacak. 40 pozisyon için toplam 150'nin üzerinde iş gücü talebi iş arayanlarla buluşacak.

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri, İstanbul genelinde iş gücünü nitelikli ve sürdürülebilir istihdam olanaklarıyla buluşturmayı hedefleyen sosyal belediyecilik vizyonunun bir uzantısı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri'ne fiziki ofislerin yanı sıra 'https://bio.ibb.istanbul' web sitesi, "İstanbul Senin", "İş Ara İş Bul" uygulaması ve 444 8 333 numaralı telefondan ulaşmak mümkün olacak.