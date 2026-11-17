(ANTALYA) - Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen "Kentsel İklim Eylemlerinde Uygulama Köprüsü: İstanbul Tecrübesi" panelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bürokratları, kentin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını anlattı. Panelde yerel yönetimlerin iklim müzakerelerinde karar alma süreçlerine dahil edilmesi, yeşil alanların artırılması, atıkların geri kazanımı ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı ele alındı.

COP31 Yeşil Bölge'deki Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Pavilyonu'nda düzenlenen panelde İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanı Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı, İSTAÇ Genel Müdürü Fatih Uğur ve İstanbul Enerji Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın konuştu.

ERDİNÇLER: BELEDİYELER KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA YER ALMIYOR

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, İstanbul'un 2050 yılına kadar karbon nötr ve iklim değişikliğine dayanıklı bir şehir olmayı hedeflediğini belirtti. Yerel yönetimlerin COP müzakerelerindeki rolüne de değinen Erdinçler, şöyle devam etti:

"Hükümetler müzakerelerde ama yerel yönetimler hiçbir şekilde karar alma mekanizmalarında yer almıyorlar. Sadece gözlemciler. Dolayısıyla bugüne kadar 31'inci COP yapılıyor, hala yeterince temsil yok. Karar alma mekanizmasında masada oturmuyorlar. Artık tüm COP'larda muhakkak ve muhakkak belediyelerin, yani uygulayıcıların, asıl bu işi yapanların karar alma mekanizmasında olması gerekiyor."

HANCI: YEŞİL ALANLARI PLANLARKEN YALNIZCA İNSANLARI DEĞİL, EKOSİSTEMİ DE DÜŞÜNMELİYİZ

İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanı Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı, iklim değişikliğiyle mücadelede doğa temelli çözümlerin önemine dikkati çekerek, "Eğer yeşili tüm şehre yaymazsanız ısı yükselecek. Bir caddede doğru ağaçlandırmayla, az su tüketen bitkileri seçerek yaklaşık 2-3 derece ısıdan kurtuluyorsunuz" dedi. Yeşil alan planlamasında biyolojik çeşitliliğin de gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Hancı, "Ekosistem dediğiniz şeyin temeli insan değildir. Dolayısıyla yaban hayatını, İstanbul'da bulunan hayvanları ve bitki türlerini düşünerek mutlaka yeşil alan planlaması yapmalıyız. Yeni alanlarımızı planlarken buraya ağaç dikelim, buraya da çim olsun diye planlamıyoruz. Suyu gözetiyoruz, ısı adasını gözetiyoruz, yaban hayatını gözetiyoruz. Çocukları, yaşlıları, dezavantajlı grupları gözetiyoruz ve aynı zamanda afeti de göz önüne alıyoruz" diye konuştu.

UĞUR: ATIKLARIN AYRI TOPLANMASININ FİNANSAL MODELİ OLUŞTURULMALI

İSTAÇ Genel Müdürü Fatih Uğur, atık yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadelede kısa sürede somut sonuç alınabilecek alanlardan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2025 yılı verilerine göre 7,1 milyon ton atığı belediyenin atık bertaraf sahalarına, enerji geri kazanımı amacıyla kabul ettik. İstanbul'da iki tane biyometanizasyon tesisimiz var. Buralardan biyogaz üretiyoruz. Yaklaşık 1,3 milyon megavatsaat elektrik üretiyoruz. Bu da 2,5 milyon kişinin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer. Ana faaliyetlerimizle yılda yaklaşık 4,5 milyon ton sera gazı emisyonunun azaltımını sağlıyoruz... Ancak bunun yaygınlaşması için mutlaka bir finansal model oluşturulması lazım. Çünkü atıkların kaynağında ayrı toplanması çok ciddi maliyeti olan bir iş. Hedefimiz organik atıkları yalnızca diğer atıklardan ayırmak değil, bu atıkları biyogaz, kompost ve geri kazanım süreçlerinde yeniden ekonomiye kazandırmak."

YALÇIN: İLLER BANKASI BÜTÇELERİNİN BİR KISMI İKLİM BÜTÇESİ OLARAK AYRILMALI

İstanbul Enerji Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın, iklim hedeflerinin hayata geçirilmesi için yerel yönetimlerin finansal ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Hükümetler düzeyinde bu anlaşmalar imzalanıyor ama yerel yönetimlerin uygulama bütçeleri bu imzalara karşılık gelen programlara uymazsa bunun hiçbir hükmü yok. Bir süre sonra COP şiirleri, COP destanlarına döner. Halbuki bunun amacına erişmesi sahada uygulama karşılıklarıyla mümkün. İller Bankası'nın belediyelere verdiği bütçelerin bir kısmının iklim bütçesi, yeşil bütçe olarak tahsisi zorunlu olmalı. Bunu Şırnak Belediyesi de İstanbul da Sinop da kullanmalı."