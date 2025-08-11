İBB, Çanakkale Yangınına Destek Gönderdi - Son Dakika
İBB, Çanakkale Yangınına Destek Gönderdi

11.08.2025 22:30
İBB, Çanakkale'deki orman yangınına müdahale için 50 personel ve 19 araç gönderdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale çalışmalarına destek amacıyla bölgeye 50 personel ile 19 araç ve iş makinesi gönderdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de devam eden orman yangınına müdahale çalışmalarına destek amacıyla ilk aşamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığından 28 personel ile 4 su ikmal, 3 hizmet ve bakım onarım ile hızır acil ambulans gönderildi.

Yine ilk aşamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından 4 personel ve 2 su tankeri, İSKİ Genel Müdürlüğünden 5 personel, su tankeri, paletli loder, treyler çekici ve öncü araç olmak üzere toplam 37 personel ve 15 araç ve iş makinesi de Çanakkale Valiliği emrine görevlendirilerek bölgeye sevk edildi.

İBB, ikinci ekip olarak da İtfaiye Dairesi Başkanlığından 13 personel, 3 su ikmal ve ilk müdahale aracı akşam saat 19.50 itibarıyla bölgeye hareket etti.

Kaynak: AA

