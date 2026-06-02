İbb CHP Grubu'ndan TBMM'de Özgür Özel'e Tam Destek

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Meclis Grubu yönetimi, Özgür Özel'in TBMM'de gerçekleştirdiği grup toplantısına katıldı.

İBB CHP Meclis Grubu yönetimi, iki gün önce yayınladığı destek mesajının ardından bugün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in TBMM'de gerçekleştirdiği grup toplantısına katıldı.

Toplantının ardından TBMM'de Genel Başkan Özgür Özel'i makamında ziyaret eden heyet, İBB Meclis Grubu olarak söz konusu "butlan" kararını tanımadıklarını ve Özel'in sonuna kadar yanında olduklarını bir kez daha ifade ettiler.

Ziyarette İBB CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, İBB Meclisi 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ, 2. Meclis Başkanvekili Gencay Özcan ve İBB CHP Grup Yönetimi katıldı. Heyet, Özgür Özel önderliğindeki çalışmalara İstanbul'dan en güçlü desteği vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Meclis grubu, ziyaretin sonunda Özel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.