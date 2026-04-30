İbb Davası 30. Gününde... Gökçe Gökçen: "Ekrem İmamoğlu'nun Hala Tutuklu Yargılanıyor Olması Tüm Türkiye'nin Demokrasisi İçin Çok Büyük Bir Ayıp"

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İBB davasının TRT'de yayınlanması gerektiğine dikkati çekerek, "Keşke TRT'de yayınlanıyor olsaydı da bu iddianamenin burada geçen her bir gün nasıl tekrar tekrar çöktüğünü bütün yurttaşlarımız izleyebilseydi. Milyonlarca insan burada 16 milyonun belediye başkanı artı 25,5 milyon insanın da özgürlüğüne kavuşsun, adayımı yanımda istiyorum diye imza verdiği Ekrem İmamoğlu'nun hala tutuklu yargılanıyor olması tüm Türkiye'nin demokrasisi için çok büyük bir ayıp" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın 30'uncu gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor. Davayı takip eden CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede İmamoğlu ve Mahkeme Başkanı arasında yaşanan tartışmayı anlattı.

Gökçen şöyle konuştu:

"Bugün 30'uncu gün. Bir taraftan tabii bütün Türkiye'nin takip ettiği ve merak ettiği bir duruşma söz konusu. Çünkü 15,5 milyon yurttaşımızın oyuyla Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımız yargılanıyor. Aslında seçim sonucuna saygı duyulması hakkı yargılanıyor. İktidarı seçimle değiştirebilme fikri yargılanıyor burada. Daha önce Silivri'de yine kendi mahkemesinden çok uzağa götürülen yargılamalar görmüştük, siyasi yargılamalar görmüştük. Şimdi bir diğeri de çok daha vahimi de belki İBB duruşması adı altında arkamızdaki salonda görülüyor. 30'uncu günde avukatların arka arkaya beyanları alındı. Dün ve önceki günlerde yaşananların tabii ki bir etkisi görülüyordu burada. Adem Soytekin'in ifadesindeki hem daha önceki ifadeleriyle çelişkiler hem itirafçıların beyanlarını hatırlayamamaları, somut bir delil veya 'Gördüm' bile diyememeleri, somut bir delil ortaya koyamamaları sonucunda iddianamenin çöktüğüne hep beraber şahit olduk."

"Keşke TRT'de yayınlanıyor olsaydı da iddianamenin her bir gün tekrar çöktüğünü yurttaşlarımız izleyebilseydi"

Bugün de Cumhurbaşkanı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'yla mahkeme başkanı tartışma yaşadı. Ekrem İmamoğlu şuna itiraz etti: Mahkeme dedi ki 'Ben kimseyi dinlemeyeceğim. Bugün tutukluluk incelemesi yapacağım. ve bunu dosya üzerinden yapacağım.' Ekrem İmamoğlu da dedi ki 'Niye dosya üzerinden yapıyorsunuz? Kısa da olsa avukatların ya da sanıkların görüşlerini alabilirsiniz, onları dinleyebilirsiniz çünkü aylardır insanlar hakim karşısına çıkmayı beklediler. Haklarında iddialar ortaya atıldı. Televizyonlarda konuşuldu. Bu insanları neden dinlemeden karar veriyorsunuz' dedi. Mahkeme Başkanı da hiç öyle bir söz söylenmemiş olmasına rağmen Ekrem İmamoğlu'na 'Ben konuşacağım. Diğer kimse konuşmasın' diyorsunuz diye bir ithamda bulundu. Bunların sonucunda tutukluluk incelemesi ile ilgili karar açıklanacak. Ama öncesinde savcılık mütalaasını verdi. Böyle bir atmosfer de görülüyor. Keşke TRT'de yayınlanıyor olsaydı da bu iddianamenin burada geçen her bir gün nasıl tekrar tekrar çöktüğünü bütün yurttaşlarımız izleyebilseydi. Bu yayınlama olmadığı için bizler, sizler burada görev yapıyorsunuz, buradaki gerçekleri, ne olup ne bittiyse bütün çıplaklığıyla anlatmaya, aktarmaya devam ediyoruz, edeceğiz.

"Yol arkadaşlarımız hala tahliye edilmesin diye uğraşılıyor"

Şimdi hakkında tahliye talebi savcılık tarafından sunulmamış olan bazı arkadaşlarımız var. Mesela Aykut Erdoğdu bunun en net örneklerinden bir tanesi. Çünkü kendisiyle ilgili sadece bir fiile dair suçlama iddiası var. Bunun da somut delil diye ortaya konulan HTS kayıtlarında 42 saniye içinde İstanbul'un üç ayrı ilçesinde yer değiştirdiğine yönelik absürt fizik kurallarına aykırı bir iddia var. Üstelik suçu işlemiş olduğu varsayımında dahi yatarı olmayan bir suçtan bahsediyoruz. Yani Aykut Erdoğdu aslında bir senedir alacaklı konumda. ve buna rağmen Aykut Erdoğdu'nun tahliyesi istenmezken mesela ya da hastalığıyla takip ettiğimiz ama aynı zamanda masum olduğu için tutuklu yargılanmaması gereken Mehmet Murat Çalık'ın tahliyesi istenmiyor da itirafçı Adem Soytekin'in tahliyesi isteniyor. Tabii, burada yakınlarını takip eden aileler arasında öfke yaratmış durumda. Haklı olarak eleştiri, öfke, isyan duygusu yaratmış durumda. Çünkü düşünün ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kendi ağzıyla bu kişiyle ilgili demiş ki 'Beyanları arasında çelişki var. Beyanları arasında çelişki olduğu için savcılığımızı yanıltıyor kendisi. O yüzden tutuklanmasına...' Böyle bir şey hakkında söylenen kişi şimdi tahliye edilsin diye bir talepte bulunuluyor savcılık tarafından. Ancak bizim burada masumluğuna inandığımız, zaten suçluluğuna dair herhangi bir somut delil iddiası bile ortaya konulamamış olan yol arkadaşlarımız hala tahliye edilmesin diye uğraşılıyor.

"Ekrem İmamoğlu'nun hala tutuklu yargılanıyor olması tüm Türkiye'nin demokrasisi için çok büyük bir ayıp"

Burada biraz önce Dilek İmamoğlu'nun söylediği şey vardı, kendisi çok haklı, burada yüzlerce aile 405 gündür adalet arıyorlar, sevdiklerine ulaşmayı, sevdikleriyle kavuşmayı bekliyorlar. Bazı çocuklar babasını bekliyor, bazı eşler eşlerini bekliyor. 75 yaşındaki bir amcamız oğlunu bekliyor, 1 Mayıs'a katılamadı diye üzülüyor, katılamayacak diye üzülüyor. Böyle bir ortamda hakkını hiçbir delil olmayan insanların zaten bir gün bile tutuklu kalmaması gerekir. ve taleplerin sadece dokuz kişiden ibaret olması da çok büyük bir yanlış. Aynı zamanda yatarı olmayan suçlardan yargılanan insanların zaten hiç tutuklu kalmıyor olması gerekirken hala tahliye edilmesine yönelik talep verilmemesi ayrı bir yanlış. Ayrıca milyonlarca insan burada 16 milyonun belediye başkanı artı 25,5 milyon insanın da özgürlüğüne kavuşsun, adayımı yanımda istiyorum diye imza verdiği Ekrem İmamoğlu'nun hala tutuklu yargılanıyor olması tüm Türkiye'nin demokrasisi için çok büyük bir ayıp."