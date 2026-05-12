İbb Davası... Ahmet Şahin: "Sözde Örgüt Şemasında Yokum Fakat Bu İddialarla Tutukluyum"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tutuklanmasının ardından yapılan seçimde başkanvekili seçilen ancak daha sonra tutuklanan Ahmet Şahin, İBB Davası'nda savunma yaptı. Şahin, "İddianamede yer alan sözde örgüt şemasında dahi yokum fakat maalesef 11 aydır bu iddialarla tutukluyum. Suçlamaları reddediyorum" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 36'ncı gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda görülmeye devam ediyor.

Duruşmada, firari Murat Gülibrahimoğlu'nun çalışanı Yener Torunler'in ve avukatının savunması tamamlandı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tutuklanmasının ardından yerine başkanvekili seçilen ancak daha sonra tutuklanan Ahmet Şahin'in savunmasına geçildi. Somut bir eylemle suçlanmadığını belirten Şahin, şunları söyledi:

"Yalnızca örgüt üyeliği ile suçlanmaktayım. Hakkımdaki iddiaların ne olduğunu iddianamede bulunan kişi kartından öğrendim ve savunmamı bu yazılı suçlamalar üzerinden kuracağım. İddianamede, sözde örgütün faaliyetlerini takip etmek amacıyla meclis üyesi olarak yerleştirildiğim iddia edilmektedir. Belediye meclis üyeliğinin bir yerleştirme, görevlendirme veya atama değil; seçimle gelinen bir makam olduğunu burada tekrar etmeyeceğim, bunu zaten biliyorsunuz. İddianame, bu sözde örgütün temellerinin 2013-2014 yıllarında Beylikdüzü'nde atıldığını öne sürmektedir fakat ben 2009 yılından beri belediye meclis üyesiyim ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi olarak görev yapmaktayım. İddianamede sehven Bakırköy Belediye Meclis üyesi olduğum yazılmış olsa da ben 42 yıldır yaşadığım Büyükçekmece'de meclis üyeliği yapmaktayım. Ben Bakırköy değil, Büyükçekmece Belediye Meclis üyesiyim."

"EMEK VEREREK BU NOKTAYA GELDİM"

Siyasi geçmişime bakıldığında herhangi bir yere yerleştirilmediğim açıkça görülecektir. 2000 yılında gençlik kolları başkanlığı ile başladım. Ardından ilçe yönetim kurulu üyeliği ve İstanbul il yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundum. Daha sonra Büyükçekmece İlçe Başkanlığı görevini üstlendim. 2009, 2014, 2019 ve 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde halkın iradesiyle üst üste 4 dönem meclis üyesi seçildim. Siyasetin her kademesinde emek vererek bu noktaya geldim. Günlerdir duruşmayı takip ederken kıymetli hukukçulardan hayatın olağan akışı kavramının önemini öğrendim. Benim siyasi yolculuğumun meclis üyeliğine evrilen aşamalarının hayatın olağan akışına tam uyum sağladığı noktasında heyetinizin bir şüphesi olmayacağına inanıyorum. Örgüt üyeliği delili olarak sunulan encümen üyeliği ve CHP Grup Yönetim Kurulu üyeliği görevlerim de yeni değildir. Meclis grubu içerisindeki kıdemim herkesten fazladır. Bu görevler bir görevlendirme veya atama değil, İBB Meclisi'ndeki tüm siyasi parti mensuplarının katıldığı seçimler veya parti grubu içerisindeki meclis üyelerinin kendi aralarında yaptıkları demokratik seçimlerle belirlenmektedir."

"ÇEYREK ASIRDIR BÜYÜKÇEKMECE'DE SİYASET YAPIYORUM"

Ahmet Şahin, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili seçilmesinin, iddianamede "sözde örgüt tarafından yapılan bir görevlendirme" olarak yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu beni derinden üzmüştür. 42 yıldır yaşadığım bu ilçede son 20 yıldır yapılan 4 ayrı seçim döneminde de listenin 1'inci sıralarından meclis üyesi seçiliyorum. Başka bir soruşturma kapsamında tutuklanan kişinin yerine belediye başkan vekili olarak seçildiğim Sayın Hasan Akgün ile 2000 yılından bugüne yani tam 25 koskoca yıldır birlikte siyaset yapıyorum. Yani kastettiğim şu ki bu gerçekliğin işlenerek sözde örgüt tarafından belediye başkanvekili olarak görevlendirildiğimin yazılması, bunun bir suçlamanın emaresine çevrilmesini kabul edemiyorum. Sizlerin de kabul etmeyeceğine inanıyorum, inanmak istiyorum. Ben çeyrek asırdır Büyükçekmece'de siyaset yapıyorum. Ben Fatih Keleş'i siyasetten tanırım. Aramızda iddianamede tasvir edildiği gibi ast, üst, emir talimat ilişkisi olmaz, olamaz. Dolayısıyla ben bu yöndeki hiyerarşi iddiasını da kabul etmiyorum. Nitekim ben iddianamede yer alan sözde örgüt şemasında dahi yokum fakat maalesef 11 aydır bu iddialarla tutukluyum. Üzgünüm. Ben üzerime atılan örgüt üyeliği suçlamasını hiçbir şekilde kabul etmiyorum, suçlamaları reddediyorum. Öncelikle tahliyemi, ardındansa beraatimi talep ediyorum."

İMAMOĞLU'NDAN "TALİMAT" SORUSU

Savunmasının ardından İmamoğlu, Şahin'e, "Sizinle 20 yılı aşkın süredir tanışıklığımız var. Herhangi bir dönemde, herhangi bir saniyede ast-üst ilişkimiz, bir talimat ilişkimiz olmuş mudur" diye sordu. Şahin de "Kesinlikle hayır" karşılığını verdi.

Şahin, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, "Meclis üyeliği haricinde sizinle başka bir irtibatımız var mıdır?" sorusuna da "Yani meclis üyesiyken dahi sizinle çok az görüşürdük. Bizim sizinle en sık görüştüğümüz yer, şu aşağıda beklediğimiz nezarethanedir" dedi.