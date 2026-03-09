Ekrem İmamoğlu'nun da Arasında Bulunduğu 402 Sanıklı İbb Davası Başlıyor - Son Dakika
Ekrem İmamoğlu'nun da Arasında Bulunduğu 402 Sanıklı İbb Davası Başlıyor

09.03.2026 09:39  Güncelleme: 10:28
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı İBB davasının ilk duruşması, Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda başladı. Duruşmaya yoğun bir katılım sağlandı ve güvenlik önlemleri artırıldı.

Haber: Zuhal Çiloğlan/ Esra Tokat

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106'sı tutuklu 402 sanıklı İBB davasının görülmesine başlanıyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülecek duruşma için sabahın erken saatlerinden partililer ve vatandaşlar Silivri'ye geldi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan ve aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106'sı tutuklu 402 sanıklı davanın ilk duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No'lu salonda görülecek.

Duruşmayı izlemek üzere, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci, Gökçe Gökçen, Burhanettin Bulut, Güldem Atabay, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Evrim Rızvanoğlu, Serkan Özcan, CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, milletvekilleri Suat Özçağdaş, Engin Altay, Türkan Elçi, Aliye Coşar, Nail Çiler, Tahsin Ocaklı, Mahmut Tanal, Mustafa Sarıgül, İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Kadim Durmaz, Sibel Suiçmez, Umut Akdoğan, Murat Çan, parti meclisi üyeleri ve 81 İl Başkanı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu da Silivri'ye geldi.

Duruşmanın görüleceği Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne giden yollarda ve kampüste yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşma salonunun çevresinde TOMA'larla çok sayıda kolluk kuvveti bulunuyor.

Salona kartla girilecek

Duruşma salonuna girişler kartlı sistemle yapılacak, sanıklar, avukatlar, tanıklar, basın mensupları ve görevliler için giriş kartı hazırlandı. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müdafi ve vekilleri salona öncelikli olarak alınacak. Bu kapsamda, milletvekilleri ve avukatlar içeri alınmaya başlandı.

Salona en fazla 5 yabancı basın mensubu alınacak. Ulusal basın kuruluşlarından, aynı basın grubundan yalnızca bir kişi olmak üzere toplam 20 basın mensubu kabul edilecek.

Yazılı ve görsel basın kuruluşları birer temsilci ile duruşma salonunda yer alabilecek. Salonda yer kalmaması halinde diğer basın temsilcileri için duruşmanın ekranla yansıtılacağı ayrı bir bölüm oluşturuldu.

Her sanık en fazla 3 müdafi ile temsil edilebilecek.

Kaynak: ANKA

