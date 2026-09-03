İBB Davası duruşma görüntülerini paylaşanlar hakkında Bakırköy Başsavcılığı soruşturma başlattı - Son Dakika
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İBB Davası duruşma görüntülerini paylaşanlar hakkında Bakırköy Başsavcılığı soruşturma başlattı

İBB Davası duruşma görüntülerini paylaşanlar hakkında Bakırköy Başsavcılığı soruşturma başlattı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB Davası'nın duruşmasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma, TCK'nın 286'ncı maddesi kapsamında, yetkisiz kayıt yapan ve paylaşan kişilere yönelik yürütülüyor.

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB Davası'nın bugünkü duruşması sırasında çekildiği değerlendirilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine re'sen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen duruşma sırasında çekilen görüntülerin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntüleri yetkisiz şekilde kayda alan ve sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286'ncı maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Davası duruşma görüntülerini paylaşanlar hakkında Bakırköy Başsavcılığı soruşturma başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Davası duruşma görüntülerini paylaşanlar hakkında Bakırköy Başsavcılığı soruşturma başlattı - Son Dakika
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