İbb Davası'nda 31. Gün Başladı... Sanık Avukatları, Taleplerinin Dinlenmediği İtirazında Bulundu, Duruşmaya Ara Verildi

04.05.2026 11:22  Güncelleme: 12:31
Haber: Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının 31. günü başladı. Eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, salona getirilirken yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yürümekte zorlandı. Ulusoy'un avukatı, müvekkilinin sağlık sorunlarına işaret ederek, "Dışarıda olsa 112 aracıyla hastaneye götürülecek kişi hala hastaneye götürülmedi. 1 Mayıs da tatil olduğu için 3 gündür araç getirilmedi" dedi. Mahkeme Başkanı ise "Dilekçe verin, savunmalarla devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 31. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

İBB'ye yönelik, 92'si tutuklu 414 sanıklı davanın 30. gününde, 15 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verilmesinin ardından 77 tutuklu sanık kalmıştı. Mahkeme Başkanı, bir sonraki tutukluluk incelemesini Kurban Bayramı'ndan önce yapacağını bildirmişti.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı.

Eski Zabıta Daire Başkanı Ulusoy yürümekte zorlandı...

Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirilirken, izleyici kısmında bulunan sanık yakınları, tutukluların isimlerini söyleyerek selamlamaya çalıştı. Eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, salona getirilirken yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yürümekte zorlandı.

Ekrem İmamoğlu salona getirildiği sırada tutuklu sanıklar ayağa kalktı. İmamoğlu da salonda tutuksuz sanıklar bölümünde yer alan babası Hasan İmamoğlu ile ayaküstü konuştu. Bu sırada izleyiciler, yine alkışlarla, "Ekrem Başkanım, bu hafta her şey iyi olacak" şeklinde seslendi. İmamoğlu da "Olacak, olacak" yanıtını verdi.

Duruşma, "Cebeci Maden Sahası'nda yapılan hafriyat dökümü nedeniyle kamu zararı oluştuğu" iddiasından yargılananların savunmasıyla devam edecek.

Duruşmaya ara verildi

Engin Ulusoy'un avukatı, müvekkilinin sağlık sorunlarına işaret ederek, "Dışarıda olsa 112 aracıyla hastaneye götürülecek kişi hala hastaneye götürülmedi. 1 Mayıs da tatil olduğu için 3 gündür araç getirilmedi" dedi. Mahkeme Başkanı ise "Dilekçe verin, savunmalarla devam edeceğiz" diye konuştu.

Avukat Kazım Yiğit Akalın, "Allah'ın Fethullahçıları bile 2 haftada bir tahliye talebi alırdı. Şimdi siz almıyorsunuz, 1 sene tutuklu kalsa hiç söz vermeyecek misiniz?" dedi. Mahkeme Başkanı'nın, "Neden haftalık talep alalım?" demesi üzerine avukat Akalın, "İnfazı dolanlar tahliye olamayıp itirafçılar tahliye olunca biz de talepte bulunmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Bu sırada diğer sanık avuktları da taleplerinin dinlenmemesinden şikayet etti, diğer avukatlar da duruma tepki gösterdi.

Avukat Tora Pekin, tahliye talepleri için mahkeme heyetinin avukatlara söz vermesi gerektiğini ve ay sonunun beklenmesinin anlamsız olduğunu belirtti. Avukatların haftalık tutukluluk değerlendirmesi yapılması talepleri üzerine Mahkeme Başkanı ile avukatlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Mahkeme Başkanı, "Şu an savunmalara devam edeceğim, taleplerinizi yazılı sunun" diyerek duruşmaya ara verdi.

Kaynak: ANKA

